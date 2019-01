Eva Hamilton + FÖLJ

Tv-veteranen Jock Millgårdh död – blev 53 år gammal

Jock Millgårdh låg bakom program som ”Körslaget” och ”Farmen”









1 av 3 | Foto: Simon Paulin / SvD / TT NYHETSBYRÅN Jock Millgårdh.

avAlex Hartelius

NÖJE 8 januari 2019 16:24

Tv-makaren Jock Millgårdh är död.

Han var med och skapade tv-succéer som ”Ensam mamma söker”, ”Körslaget” och ”Farmen”.

”Allra mest tänker jag på Jocks familj, som jag inte känner. På att de ska orka i detta svåra”, skriver Eva Hamilton, tidigare vd på SVT, i ett mejl till Dagens Media.

Jock Millgårdh var med och skapade tv-succéer som ”Baren”, ”Ensam mamma söker”, ”Körslaget”, ”Minuten” och ”Farmen”.

Nu kommer beskedet om att tv-veteranen är död, 53 år gammal. Han sörjs av flera kollegor som hyllar honom för sin kreativitet.

I ett mejl till Dagens Media skriver Eva Hamilton, tidigare vd på SVT:

”Jocks kreativitet var hisnande och gränslös, men alltid parad med djup kunskap om tv som medium. Ett gott omdöme och integritet gjorde att han landade rätt- också med de specifika krav som SVT ställer”.

Hon fortsätter:

”Allra mest tänker jag på Jocks familj, som jag inte känner. På att de ska orka i detta svåra”.

Sålde in format till USA

Tidigare kollegan Anna Bråkenhielm, 52, en av dem som tog Robinson till Sverige, är bestört över beskedet.

”Det är obeskrivligt sorgligt att Jock är borta. En fruktansvärd tragedi för familjen och en stor förlust för svenska och internationella tv-branschen. Alla vänner och kollegor vet hur ambitiös, intelligent, allmänbildad, noggrann och kreativ Jock var. Han har satt stort avtryck i branschen utan att någonsin göra väsen av sig”, skriver hon till Dagens Media.

Tillsammans med kollegan Mattias Olsson reste han till Los Angeles 2010 för att etablera sig på den amerikanska marknaden. Då hade program som ”Körslaget” och ”Ensam mamma söker” redan sålts in i USA.

Under resan lyckades man sälja in det nya programformatet ”Minute To Win It” till NBC. I Sveriges såldes programmet till SVT och gick under namnet ”Minuten”.

Aftonbladet har varit i kontakt med hans familj som avböjt att kommentera.

