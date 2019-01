Stort quiz: Vad kan du om Game of Thrones?

”Game of Thrones”-febern är redan här – och ökar i intensitet. Den 15 april är det premiär för den åttonde och sista säsongen, på HBO Nordic och C More. Men redan nu kan du börja ladda upp med vårt stora quiz. Vem kan mest om den hyllade serien? Utmana dig själv och dina vänner! Klarar du utmaningen?

✓ 30 frågor