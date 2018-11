Kalifornien + FÖLJ

Kändisarna tvingas fly sina hem

12 november 2018

31 personer har dött till följd av bränderna som drabbat Kalifornien sedan i förra veckan.

Lady Gaga, Miley Cyrus och Will Smith är bara några av de över 150 000 personer som tvingats fly sina hem – för att rädda sina egna liv.

De många kändisar som har drabbats visar förstörelsen i sociala medier.

Will Smith var en av de första att visa hur branden rasar i närheten av hans hem, genom en video på Instagram. Då hade familjen Smith ännu inte ombetts att evakuera.

”Det är väldigt läskigt. Vi har förberett oss för att kunna evakuera så fort vi får klartecken”, säger Will Smith i videon.

Gerard Butler återvände till sitt hem i Malibu efter att ha evakuerat. I sociala medier har han visat det lilla som finns kvar: husets stommar. Resten har brunnit ner.

”Minnena är starka”

Miley Cyrus, 25, berättar på Instagram och Twitter att hon har fått hela sitt hem förstört. Hon skriver att hon är tacksam att hennes djur och ”sitt livs kärlek” tog sig ut säkert.

”Mitt hus finns inte längre kvar, men minnena som delas av familj och vänner är starka”.

Tillägnar brandmännen priset

Kim Kardashian West hyllar räddningstjänsten. När stjärnans realityserie ”Keeping Up With The Kardashians” mottog pris för bästa reality på People’s Choice Award dedikerade hon priset till alla de som slåss mot branden.

”Det är en stor ära, och vi vill tillägna vinsten till alla brandmän, rättsväsendet och de som först kom till platsen. Vi uppskattar verkligen vad ni har gjort för oss alla.”











1 av 4 | Foto: Jordan Strauss / TT Robin Thicke och April Love Geary, som är gravid.

”Allt vi kan göra är att be”

Paret Robin Thicke och April Love Geary, som väntar barn tillsammans, såg sitt lyxhem brinna ner till grunden.

”Jag är så tacksam för att vi tog oss ut säkert. Jag ber för alla i Malibu, vår stad står i lågor” skrev April Love Geary på Instagram.

I fredags fick den orolige skådespelaren Charlie Sheen inte tag på sina föräldrar och gjorde en efterlysning på Twitter.

Senare visade det sig att Martin och Janet Sheen hade flytt undan branden i Malibu och tagit sig till Zuma Beach.

”Vi kommer antagligen sova i bilen i natt. Vi mår bra och hoppas att ni också gör det”, sa de till Fox kamerateam som var på plats.

I lördags skrev Lady Gaga på Twitter om de många oroliga meddelanden hon fått sedan branden bröt ut.

”Många av er undrar om mitt hem kommer brinna ner. Allt vi kan göra är att be tillsammans och för varandra.”

”Tack alla brandmän, polis och räddningstjänst för att göra allt ni kan för att hjälpa oss. Ni är riktiga hjältar”, skriver hon enligt Sky News.

Riktar kritik mot Trump

Även rocklegenden Neil Young har förlorat sitt hem i Malibu. I ett inlägg på sin hemsida ”Neil Young Archives” skriver Young:

”California är sårbart – inte på grund av dålig skogsförvaltning som DT (vår så kallade president) vill att vi ska tro. Faktum är att det inte är en skogsbrand som rasar när jag skriver det här. Vi är sårbara på grund av klimatförändringaran; det extrema väderförändringarna och vår utökade torka är en del av det.”

Världens tre största skogsbränder 00:29

