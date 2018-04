Martin Björk + FÖLJ

Amerikanska nöjessajten dissar Martin Björk

NÖJE 18 april 2018 19:26

Martin Björk har gjort det till sin grej att sniffa intervjupersoner i armhålan.

Nu dissar den amerikanska nöjessajten Buzzfeed honom efter sniffattacken mot Shawn Mendes.

”Varför sniffar den här slumpmässige medelålders mannen Mendes i armhålan?”, frågar sig i Buzzfeed i artikeln.

Stina Lundberg Dabrowski hoppade med sina intervjupersoner.

Kristian Luuk utmanade dem i arga leken i ”Sen kväll med Luuk”.

Martin Björk sniffar folk i armhålan. Shawn Mendes, 19, är inget undantag, som gästade radiokanalen NRJ i förra veckan.

Efter intervjun publicerade ett fankonto för den kanadensiska världsstjärnan ett klipp på Twitter, där Martin Björk dyker in i Shawn Mendes armhåla.

– Kan jag få lukta i din armhåla? säger Martin Björk i klippet.

– Självklart, gör det, svarar Shawn Mendes.

– Fan, det luktade gott! utbrister Martin något förvånat efter sniffandet.

Klippet förbryllar utanför Sverige. Den amerikanska nöjessajten Buzzfeed redogör förvånat för händelsen i en artikel med rubriken: ”Varför sniffar den här medelålders mannen Shawn Mendes i armhålan?”









Skribenten gör sig lustig över den medelålders mannen, det vill säga Martin Björk, och hans armhålesniffande. Han beskriver att han känner en ”spänning” i klippet.

Martin Björk, som är aktuell som programledare i realityserien ”Are you the one – Sverige” på TV3, tycker det hela är komiskt.

– Att lukta kändisar under armen är ju min gimmick i Intimt med Björken och självklart gjordes inga undantag för en världsstjärna. Han luktade väldigt gott, säger Martin Björk efteråt i NRJ.

Där avslöjade han också att Shawn Mendes tog tillfället i akt att skoja om Martin Björks munhygien.

– Shawn Mendes var oerhört trevlig och allt gick ju väldigt bra tills han tyckte att jag luktade illa i munnen. Men ärligt talat så berättade han efteråt att jag luktade ”perfectly fine”. Killen har humor med andra ord.

