Kim Porters dödsorsak fastställd

Hade tre barn tillsammans med Sean ”Diddy” Combs

avAlex Hartelius

25 januari 2019

I november förra året kom beskedet om att modellen och skådespelaren Kim Porter, som har tre barn med Sean ”Diddy” Combs, påträffats död.

Nu uppger TMZ att dödsorksaken fastställts och att det rör sig om lunginflammation.

Kim Porter blev 47 år.

Det var på torsdagen den 15 november som polis larmades till Kim Porters bostad i Los Angeles. Enligt källor till TMZ hade polisen då fått in uppgifter om en person som drabbats av hjärtstillestånd.

Nu uppger TMZ att dödsorsaken fastställts och att Kim Porter dog av en lunginflammation.

I samband med dödsfallet hade flera källor till TMZ uppgett att hon haft influensaliknande symtom under flera veckor som hon inte blivit bättre av.

I 13 år hade Kim Porter ett av-och-på-förhållande med världsstjärnan Sean ”Diddy” Combs. De började dejta 1994, och gick slutligen skilda vägar 2007.



1 av 2 | Foto: DIANA ZALUCKY / AP WALT DISNEY WORLD Diddy och Kim Porter med sonen Christian.

Hade tre barn med Sean ”Diddy” Combs

De fick tre barn tillsammans. 1998 Porter föddes deras första barn, Christian Combs, och 2006 fick paret tvillingarna Jessie James och D’Lila. Kim Porter har även en 27-årig son, Quincy Brown, från ett tidigare förhållande med artisten Al B Sure!.

Kim Porter var främst känd som modell och skådespelare. Hon har bland annat medverkat i Combs realityserie ”I Want to work for Diddy”.

”Diddy” har tidigare delat med sig av sin sorg på sin Instagram.

”Jag saknar dig så mycket. I dag ska jag hylla dig, jag ska försöka finna orden för att beskriva vårt obeskrivliga förhållande. Vi var mer än bästa vänner, vi var mer än själsfränder. Vi var något helt annat. Och jag saknar dig så mycket, skrev han.

”Diddy” anordnade själv begravningen av Kim Porter i hennes hemstat Georgia.

Kim Porter blev 47 år.

