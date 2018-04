Wrestling + FÖLJ

Wrestlingstjärnan överkörd när han gick över vägen – dog

Johnny Valiant blev 71

Foto: Pressbild Johnny Valiant.

NÖJE 6 april 2018 13:00

Wrestlingstjärnan Johnny Valiant har dött.

I onsdags morse blev han påkörd när han gick över vägen och avled på sjukhus av skadorna.

– Det finns inget som tyder på att det här är något annat än en fruktansvärd olycka, säger polisinspektören Brian Kohlhepp enligt Washington Post.

”Lucious” Johnny Valiant dog i onsdags kväll av skadorna efter att ha blivit överkörd när han gick över vägen tidigt samma morgon, skriver Washington Post.

Wrestlingstjärnan, som egentligen hette Thomas M. Sullivan, blev 71 år gammal.

Vid halv sex-tiden på onsdagsmorgonen försökte han ta sig över en trafikerad väg i samhället Ross Township i delstaten Pennsylvania, när han blev påkörd av en pickup.

Fortsätter utreda

Enligt polis på plats hade Valiant inte använt ett övergångsställe när han försökte ta sig över vägen.

– Bilens förare stannade vid platsen. Det finns inget som tyder på att det här är något annat än en fruktansvärd olycka, men vi fortsätter att utreda, säger polisinspektören Brian Kohlhepp till den lokala nyhetskanalen wpxi.com.

Inom wrestlingen var han som störst på 70- och 80-talet och valdes 1996 in i underhållningssportens Hall of fame, skriver Washington Post. Han tävlade ofta tillsammans med en låtsasbror under lagnamnet ”The Valiant brothers” och vann flera titlar.

Efter att han lagt sin egen karriär på hyllan fortsatte Johnny Valiant som manager och kommentator. 2008 spelade han också sig själv mot bland andra Mickey Rourke och Marisa Tomei i den uppmärksammade filmen ”The Wrestler”.

