Hon verkar så härlig – men allt bara en roll

Hot: Tredje säsongen av ”Billions” är på väg ut. Den senaste säsongsavslutningen gav dramaserien dom hittills bästa tittarsiffrorna.

Not: TV-serien ”Dietland” känns inte som en vinnare. Boken däremot, är klockren.

Hotter: Wes Anderson stopmotion-film ”Isle of dogs” får topprecensioner efter galavisningen på The Met i New York.