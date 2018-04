Brolle Wallmark + FÖLJ

Brolle om att uppträda i Los Angeles: ”Det är en egotripp!”

NÖJE 5 april 2018 01:18

På gång är både ny skiva och en turné med showen ”Elvis, Cash, The Killer & me”.

Men först ska Brolle, 36, förverkliga en dröm. Uppträda på Whisky a Go Go i Los Angeles.

– Till 97 procent är det en egotripp. Nu kan jag säga att jag har spelat på ett klassiskt rockhak, säger han på telefon från USA.

Medan vi här i Sverige åtminstone börjar ana varmare tider, ägnar Brolle en vecka i Kalifornien åt simturer i poolen och promenader längs Venice Beach.

Men främsta orsaken är onsdagskvällens spelning på Whisky a Go Go i Hollywood. En rockklubb som från 1960-talet och sedan under decennier framåt varit en första språngbräda i karriären för artister som The Doors, The Byrds, Alice Cooper, Frank Zappa, The Runaways och Mötley Crüe. För att bara nämna några.

Men det är inte så att Brolle tror han ska erövra USA med sin musik. Trots att han har musiker som annars jobbar med Max Martin i kompbandet.

– Det är möjligt det är några där som kan dra i rätt trådar när jag spelar. Men annars kan ju de i USA som vill hitta svensk musik lätt göra det nu för tiden. Främsta skälet att spela här är för att kunna säga att jag har spelat på ett klassiskt rockhak. Mitt största fan längst framme vid scenen kommer att vara mamma (skratt).

Laddar för turné

Brolle har ett gäng nya låtar med sig.

– Det är rock influerad av 1950-talet, fast i modern tappning. Och en ballad jag ska sjunga ihop med min flickvän, Mimi Werner.

De låtarna, plus en ur succéshowen ”Elvis, Cash, The Killer & me”, finns med på EP:n ”The man behind the mask” som släpps om någon vecka.

– Titeln säger det mesta. Det är musik jag har gjort utan att någon på ett skivbolag haft åsikter, det är 100 procent jag.

Showen om Elvis Presley, Johnny Cash och Jerry Lee Lewis framfördes ett 70-tal gånger på Göta Lejon i Stockholm och sågs av ungefär 55 000 personer. Och det blir en fortsättning.

– Vi åker på turné med den runtom i Sverige i januari-april nästa år, säger Brolle.

Men i sommar väntar först en folkparksturné.

”Åt helvete när Williams dog”

Du är väldigt mycket norrlänning. Och amerikanskt 1950-tal. Och vurmar för de svenska folkparkerna. Hur går den ekvationen ihop?

– När jag var åtta, nio år besökte hela familjen Björknäsparken i Boden. Jerry Williams stod på scenen. Det var det största som hade hänt i parken. Sedan kom Jerry tillbaka år efter år. När jag var 15-16 fick vårt band vara förband till honom. Sedan närmade jag mig honom försiktigt och lärde känna honom.

– När han dog… det kändes rent ut sagt åt helvete! Han har betytt så mycket.

Varför har du blåst liv i den gamla traditionen att turnera i folkparkerna?

– Det är tragiskt när man sett förfallna folkparker, det har sett ut som i ett skräckfilmsscenario. Jag gillar traditionen att folkparken innebär kulörta lyktor, glädje och att hela familjer går dit. Det har hela tiden kommit mer och mer publik till våra turnéer i parkerna.

Hur trivs du i USA. Det ser väl inte längre riktigt ut som i det 1950-tal du är som sprungen ur?

– Innan jag åkte hit satt jag mitt ute i en snödriva i Hemavan och eldade. Jag har hem och barn i Norrland. Jag skulle aldrig i livet flytta till USA. Men jag trivs med att vara här på besök. Många har en skön attityd. Som att någon man möter spontant bara säger ”nice shoes”. Sådant gillar jag.

FAKTA Här är folkparkerna där Brolle uppträder i sommar: Juli 7 Åmotfors, 13 Björneborg, 14 Pålsboda, 21 Bursiljum, 28 Gullaboås. Augusti: 1 Rättvik, 4 Bengtsfors, 11 Valdemarsvik, 18 Nävekvarn. LÄS MER