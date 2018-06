Malmsjö-Malmberg är ett rart radarpar

Claes Malmberg + FÖLJ

Claes Malmberg och Jan Malmsjö.

JONSERED. Gamla godingar.

Smarta nya texter till evigt gröna sånger. En kul primadonna och några sketcher, plus en osäkrad Claes Malmberg som leder ovanlig allsång.

Och den godaste gamlingen. Jan Malmsjö, 84, är en upplevelse att se.

The good old days

Med Claes Malmberg, Jan Malmsjö, Hanna von Spreti, Eva-Lotta Bernström, Nina Hammerklev, Ellen Lindström och Benneth Fagerlunds trio.

”Den fantastiska resan till The good old days” är hela titeln. Det ska ge känslan av music hall, och Claes Malmberg påminner om det engelska tv-programmet från den svartvita svenska tiden.

Men mest är det en revy, lite upp och ner. Malmberg är sig själv och växlar mellan effektivt inövade nummer och improvisationer. När han låtsas vara frijazzande saxofonist är han mycket disciplinerad och väldigt rolig, men när han standuppar kring hur Svenska akademin beter sig som hormonstinna tonåringar drar han iväg på vilda villovägar.

Hans insats i ”Lets dance” blir ett nummer, och han förvandlar Gilbert O´Sullivans ”Matrimony” till ”Mytomani”.

Lika komiskt förvandlas ”Is this the way to Amarillo” till ”Är detta vägen till Partille?” med Hanna von Spreti som är mycket bra i alla sina sång- och dansnummer. Brittiska romantiska sången om Berkeley square från 1939 blir ”En näktergal sjöng i Jonsered”.

Jan Malmsjö sjunger några paradlåtar, som ”En sång, en gång, för längesen”, ”Snurra min jord”, ”Under alla broar” och ”Calcutta”.

Han och Claes Malmberg fann varandra i farsen ”Charleys tant” för några år sedan, och har också gjort en krogshow tillsammans. Som sång- och dansman är det nu Malmberg som dansar flitigast, men Malmsjö har fortfarande en imponerande utstrålning.

Alla samlas runt honom i slutnumret ”Vår bästa tid är nu” och då blir det allsång och stående ovationer.

En hjärtevärmande final i en underhållande blandning på nya sommarscenen utanför Göteborg.

