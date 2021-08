Spears kräver pappan byts ut omedelbart

Britney Spears advokat Mathew Rosengart begär att domstolen i Los Angeles omedelbart byter ut sångerskans far som förmyndare över hennes egendomar. I en inlaga som lämnades in till domstolen under torsdagen begär Rosengart också att förhandlingen den 29 september tidigareläggs, rapporterar TMZ.

Under tiden fram till domstolsförhandlingen vill Spears via sitt ombud att den Kalifornienbaserade revisorn Jason Rubin utses till förvaltare över artistens tillgångar.

”Varje dag som går är ännu en dag av skada för miss Spears, som kan undvikas. Spears känslomässiga hälsa och välbefinnande är och bör vara i fokus”, heter det i inlagan till rätten.

Fram till 2019 var Jamie Spears formell förmyndare över både Britney Spears person och hennes tillgångar. Numera delar han kontrollen över sin dotters tillgångar med en stiftelse, medan Jodi Montgomery, medarbetare till Britney Spears, är förmyndare över hennes person.

