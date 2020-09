Kim Kardashian in i världspolitiken – vill varna Turkiet

Av: Sophie Tanha

Publicerad: 30 september 2020 kl. 06.57

Realitystjärnan Kim Kardashian West, 39, har gett sig in i världspolitiken.

I en rad tweets fördömer hon omvärldens inblandning i den armeniskt styrda regionen Nagorno-Karabach.

”Armenien har fallit offer för oprovocerade attacker”, skriver hon och vädjar till bland annat Vita huset.

Realitystjärnan Kim Kardashian West har många strängar på sin lyra. När hon inte spelar in den framgångsrika serien ”Keeping up with the Kardashians”, marknadsför sin sminkserie eller underklädeslinje så pluggar hon för att bli jurist och försöker reformera det amerikanska fängelsesystemet.

Nu har hon även blandat sig i världspolitiken.

Kims pappa härstammar från Armenien och hon själv har länge vurmat för det kaukasiska landet och dess folk, bland annat genom att kräva att omvärlden uppmärksammar folkmordet på armenier som skedde i början av 1900-talet.

Foto: AP TT NYHETSBYRÅN Kim Kardashian West.

Vill varna Turkiet

När Azerbajdzjan nu gått in med väpnade styrkor i Nagorno-Karabach (för armenier känt som Republiken Artsakh), ett självstyrande territorium som visserligen ligger inom Azerbajdzjans gränser men sedan 1994 kontrollerats av armenier, vänder sig Kim Kardashian West till sina starkaste medel: sina sociala medier.

”Kräv av Baku (Azerbajdzjans huvudstad reds anm) att alla våldsyttringar upphör alla våldsyttringar, stryp allt militärt bistånd från USA till Azerbajdzjan som används mot armenier & varna Turkiet från att skicka vapen och soldater till Baku”, skriver Kardashian West på Twitter.

”Armenien har fallit offer för oprovocerade attacker från Azerbajdzja och de förutsägbara desinformationskampanjerna som följer. Azerbajdzjan blockerar sociala medier, förutom för krigspropaganda.” fortsätter hon och ”ber för de modiga männen och kvinnorna som riskerar sina liv för att skydda Artsakh & Armenien”

Foto: KARO SAHAKYAN/AP/TT Armeniska soldater i Nagorno-Karabach.

Audiens hos presidenten

Kim Kardashian West vill också se en reaktion från Vita huset och den amerikanska kongressen. Hon har tidigare utnyttjat sitt inflytande över president Donald Trump, som hon besökte 2019 för att få honom släppa en livstidsdömd kvinna fri från fängelset. Även detta år har hon besökt presidenten med anledning av sin kampanj för att reformera det amerikanska fängelsesystemet.

Om Vita huset lyssnar på realitystjärnan även i internationella frågor återstå att se.

