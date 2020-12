John Coltrane är större än Jesus

Av: Markus Larsson

Publicerad: 27 december 2020 kl. 16.06

Foto: AP Jazzlegenden John Coltrane har fått en kyrka uppkallad efter sig – S:t John Coltrane Church

Julen firas som vanligt för J.C.

Nej, inte Jesus Christ utan John Coltrane.

Det finns många artister men jazzlegenden John Coltrane är troligtvis den enda som fått en egen kyrka.

Kyrkan ligger i San Francisco och heter St. John Coltrane Church. Grundarna vill att församlingen ska upptäcka och utforska sin andlighet genom jazzlegendens musik.

Att Coltrane bokstavligt talat har blivit ett helgon kommer knappast som en överraskning för alla som har lyssnat på honom. Jag är sedan länge en sträng ateist men varje gång jag hör John Coltrane börjar jag tvivla och tro på högre makter.

Att beskriva honom som ”den störste” och ”bäst av alla” är löjligt. Det förminskar hans gärning och musik. John Coltrane är något helt annat, en artist som vi förmodligen aldrig kommer att få uppleva igen.

John Coltranes diskografi är lika rik och omfattande som Bob Dylans. Den innehåller något för alla.

Hyllats långt utanför jazzscenen

Nyfikna noviser börjar kanske med de romantiska inspelningarna på albumen ”Ballads” och ”John Coltrane And Johnny Hartman”. Den som vill ha ett tuffare tuggmotstånd kan testa ”Africa/Brass” och ”Impressions”. Och den modiga sökaren kan på egen risk gå vilse i den extrema frijazzvulkanen ”Ascension” där Coltrane vänder ut och in på det människan tidigare kallade för musik.

Första söndagen varje månad dock St. John Coltrane Church en gudstjänst för albumet ”A love supreme”. John Coltranes mästerverk släpptes 1965. Den har sedan dess hyllats långt utanför jazzscenen. Bono i U2 och Carlos Santana är bara två namn som har sjungit dess lov. The Byrds baserade bland annat hitsingeln ”Eight mile high” på Coltranes inspelningar.

”A love supreme” är resultatet av flera år av konserter och skivor som John Coltrane gjorde med sin mest klassiska kvartett. Förutom Coltrane själv bestod den av pianisten McCoy Tyner, basisten Jimmy Garrison och den enorma trummisen Elvin Jones.

Foto: AP John Coltrane i Stockholm 1963

En magnetism som inte släpper

I början och mitten av 60-talet fanns det ingen tyngre jazzgrupp i världen, och det har antagligen inte funnits någon som kan mäta sig med dem efteråt heller. Ännu i dag kallar hiphopstjärnor dem för superhjältar. Precis som i Beatles stod fyra stjärnor i rätt läge samtidigt.

Första gången jag hörde ”A love supreme” fattade jag ingenting. Vad är det här för stökig skit. Men albumets musik och omslag och rykte har en magnetism som inte släpper. Med åren har ”A love supreme” blivit den skiva jag lyssnat mest på efter Miles Davis ”Kind of blue”. Varje gång kan jag bara sitta i 35 minuter och gapa. Det finns en vacker själ och mystik i de fyra spåren ”

Det kanske är märkligt att skriva om en gammal skiva av en saxofonist som dog 1967. Men musiken som John Coltrane och senare också Alice Coltrane, hans andra fru som egentligen förtjänar en egen krönika, gjorde har aldrig lämnat jorden.

Coltrane går igen på dagens kokheta jazzscener i Kalifornien och London. Namn som Kamasi Washington, Ezra Collective, The Comet Is Coming och Shabaka And the Ancestors knärböjer alla vid Coltranes altare.

Jazz spelar även en stor roll i julens stora familjefilm, Pixars ”Själen”. Det är inte bara rätt mycket trippig spiritual jazz över handlingen. När musikläraren Joe Gardner sätter sig vid pianot och spelar kan man höra hur McCoy Tyner lägger de inledande ackorden bakom John Coltrane.

Under den amerikanska Grammygalan 2001 skulle Carlos Santana och Joni Mitchell tillsammans presentera katergorin Årets album. De sa högt och tydligt att det var ”A love supreme”, sedan delade de ut priset till U2.

De har ju rätt.

”A love supreme” har varit årets album i 55 år, och kommer antagligen att vara det i 55 år till.

FAKTA John Coltranes topp fem 1. ”A love supreme” (album, 1965)

Coltranes hyllning till kärlek och Gud består av fyra stycken som tillsammans bildar en gudomlig helhet. 2. ”Crescent” (album, 1964)

Föregångaren till ”A love supreme”. Om ”A love supreme” är Mount Everest är ”Crescent” berget K2. 3. ”My favorite things” (album, 1961)

Versionen av musikalnumret ”My favorite things” från ”The sound of music” är ett av världens sju underverk. 4. ”John Coltrane and Johnny Hartman” (album, 1963)

Coltranes romantiska och mest lättlyssnade inspelningar är märkligt underskattade. Tillsammans med croonern Johnny Hartman skapar han det kanske bästa nattalbumet genom tiderna. 5. ”Giant steps” (album, 1960)

Här började Coltrane att lkämna resten av jazzscenen och alla andra bakom sig. Jag är avundsjuk på alla som får höra ”Naima” för första gången. LÄS MER

