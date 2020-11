Foto: TV4 ”Idol”-juryn, från vänster Kishti Tomita, Alexander Kronlund, Nikki Amini och Anders Bagge.

LIVE: Följ den åttonde fredagsfinalen i ”Idol”

Publicerad: 13 november 2020 kl. 19.50

Det börjar dra ihop sig – bara sex idoler kvar nu som alla vill till finalen den 4 december.

Kvällens tema är ”powerkvinnor” där deltagarna får tolka några av världens mäktigaste röster. Dessutom blir det duetter för första gången i höst.

Kvällens framträdanden

▪ Nadja Holm

”It’s raining men” - The Weather Girls

▪ Simon Karlsson

”Blåmärkshårt (Mi amor)” - Miriam Bryant

▪ Nova Luther

”River” - Bishop Briggs

▪ Caspar Camitz

”Killing me softly with his song” - Roberta Flack

▪ Paulina Pancenkov

”Nobody’s perfect” - Jessie J

▪ Herman Silow

”La vie en rose” - Edith Piaf

Kvällens duetter

▪ Paulina och Herman

”If the world was ending” – JP Saxe & Julia Michaels

▪ Nadja och Simon

”Rewrite the stars” – James Arthur & Anne-Marie

▪ Nova och Caspar

I knew you were waiting (for me) – George Michael & Aretha Franklin

