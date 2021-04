Låtskrivaren Jim Steinman är död

Publicerad: 20 april 2021 kl. 20.51

Uppdaterad: 20 april 2021 kl. 23.04

Foto: Scottt Weiner/IPXTT Jim Steinman skrev låtarna till Meat Loafs "Bat out of hell". Arkivbild.

Låtskrivaren Jim Steinman har avlidit, skriver TMZ. Han låg bakom superhits som "I'd do anything for love", "Total eclipse of the heart", "Dead ringer for love" och "It's all coming back to me now".

Jim Steinman föddes i New York 1947 och skrev sin första musikal "The dream engine" medan han studerade på college 1969. Han började skriva låtar och artister Bette Midler spelade in demos åt Steinman i början av sin karriär. När han skrev musikalen "More than you deserve" fanns en ung skådespelare vid namn Marvin Lee Aday i ensemblen och de två började göra musik tillsammans.

Gick trögt

Duon hade svårt att få skivkontrakt, trots att Marvin Lee Aday börjat gå under namnet Meat Loaf och synts i en av rollerna i kultfilmen "The Rocky Horror picture show". Till slut lyckades de få det lilla bolaget Cleveland International Records intresserade och albumet "Bat out of hell" släpptes 1977. Men det gick fortsatt trögt, ända till Meat Loaf uppträdde i "Saturday night live" året därpå och slog igenom stort.

Albumet har till dags dato sålt i omkring 50 miljoner exemplar. Under det sena 70- och 80-talet skrev Steinman hits inte bara till Meat Loaf utan också till andra artister och blev känd för att skriva långa kompositioner, låtar som pågick i upp till tio minuter. Samarbetet med Meat Loaf började upplösas, eftersom Steinman fick förfrågningar från andra. De gjorde albumet "Dead ringer" tillsammans 1981, men stämde också varandra flera gånger skriver Rolling Stone.

Släppte eget

Under 80-talet samarbetade Jim Steinman med bland andra Barbra Streisand, Sisters of Mercy och producerade flera Bonnie Tyler-skivor och hits som "Holding out for a hero" och "Total eclipse of the heart". Han släppte även album med ett eget band, Pandora's Box.

I början av nästa årtionde hittade Steinman och Meat Loaf tillbaka till varandra och 1993 släpptes "Bat out of hell II: Back into hell" med låten "I'd do anything for love (But I won't do that)" som blev Meat Loafs största succé. De följande åren producerade Steinman även Celine Dion och samarbetade med Andrew Lloyd Webber.

"Största influensen"

Han gjorde filmmusik, till bland annat "Shrek 2" och sjösatte sitt eget musikalprojekt "Tanz der vampire". 2016 gjorde Meat Loaf och Steinman sitt sista album ihop, "Braver than we are".

– Det finns ingen annan låtskrivare som han. Jag kan aldrig betala tillbaka, han har varit den största influensen i mitt liv och jag har lärt mig så mycket av honom, sade Meat Loaf vid Steinmans inval i Songwriters Hall of Fame 2012.

Enligt TMZ är dödsorsaken ännu inte fastställd. Jim Steinman blev 73 år.

Foto: Chris Pizzello / TT Jim Steinman skrev bland annat ”I’d do anything for love” tillsammans med artisten Meat Loaf.

