Justin Townes Earle dog i ofrivillig överdos

Blev 38 år

Av: TT

Foto: Joe Giblin/AP/TT Justin Townes Earle dog av en oavsiktlig överdos. Arkivbild.

Singer-songwritern Justin Townes Earle dog i augusti. Hälsomyndigheten i Tennessee uppger nu att 38-åringen dog av en ofrivillig överdos, en "akut kombinerad läkemedelsförgiftning".

Beskedet bekräftas även av hans familj, som också uppmanar dem som kämpar med beroendesjukdomar att söka hjälp.

"Trots att Justin var engagerad i opioid-epidemin och farorna med 'lagliga' droger spridda av läkemedelsbolagen, så föll han offer för en dödlig dos av fentanyl", skriver hans anhöriga, enligt tidningen Rolling Stone.

Den amerikanska artisten var son till sångaren och låtskrivaren Steve Earl, och döpt efter sin pappas vän och idol, countrysångaren Townes Van Zandt. Under sin karriär släppte han åtta album, och spelade också under en period i sin pappas kompband The Dukes.

FAKTA Hjälp vid drogproblem ► Anonyma narkomaner

Ideell förening/gemenskap, för personer med drogproblem. Motsvarigheten till Anonyma alkoholister, tillfrisknande beroende som möts regelbundet för att hjälpa varandra att förbli drogfria.

► Föräldraföreningen mot narkotika

Nätverksorganisation som vänder sig till alla anhöriga/närstående till någon som använder droger.

► Drugsmart

Sveriges största ungdomssajt i frågor som rör alkohol och andra droger. Fakta om beroende, verkningar och möjliga skador man kan få av olika droger men även länkar till stödgrupper med mera.

► Droghjälpen

För alla som berörs av droger: information, råd och stöd till den som funderar på sina drogvanor eller är orolig för någon man bryr dig om. Du kan vara anonym.

► Vårdguiden 1177

Kan ge information om kontaktvägar till exempelvis en beroendemottagning, eller andra vägar som finns för den som vill ut ur ett missbruk.

► Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN)

Har som uppgift att sprida information om alkohol och andra droger genom olika publikationer, kurser, konferenser, webbplatser och sitt bibliotek. LÄS MER

