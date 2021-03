Carola om varför hon, till sist, ställer upp i ”Let’s dance”

”De skjutsade upp gaget ganska mycket”

Av: Jan-Olov Andersson

Publicerad: 20 mars 2021 kl. 05.15

NÖJE

Hon har varit TV 4:s drömdeltagare varje år.

Lördag den 20 mars gör Carola Häggkvist debut som en av de tävlande i ”Let's dance”.

Nu berättar hon varför hon, till sist, ställde upp och vad hon har för framtidsplaner, kring sin musik och kommande 40-årsjubileum som artist.

Foto: MAGNUS SANDBERG Carola på sitt rum på Elite Eden Park Hotel där hon bor under Let’s Dance.

Säg Carola Häggkvist och en presentation är överflödig. Förnamnet räcker. Hennes liv har varit en mediaföljetong av sällan skådat slag i snart 40 år.

Jag har själv bevakat henne regelbundet sedan hon slog publikrekord i folkparkerna på den turné som följde sommaren efter genombrottet som 17-åring i Melodifestivalen med ”Främling” 1983.

Nu tar hon emot i den hotellsvit som hon har hyrt på Östermalm så länge hon är med i ”Let's dance”. Den är redan överfull av personliga saker hon och 11-åriga dottern Zoe tagit med hemifrån. Carola coronahälsar genom att vi bumpar rumporna mot varandra, sedan förklarar hon varför det är skönt att bo inne i stan ett tag, normalt bor ju familjen i Steninge slottsby fyra mil norr om Stockholm.

– Zoe går ändå i skolan i stan. ”Tobbe” (dansaren Tobias Karlsson) och jag tränar hela tiden här i närheten. Det hade blivit för mycket åkande fram-och-tillbaka annars, säger hon.

Hur många gånger har du fått frågan att vara med i ”Let's dance”?

– Hur många år har ”Let's dance” funnits? (skratt) I princip varje år. Norsk tv har också frågat, de tycker att jag nästan är norsk.

Varför har du tackat nej hela tiden?

– Tidigare har jag tänkt ”varför ska jag bjuda på någon påhittad romans med någon partner?” när jag lika gärna kan dansa hemma i köket för mig själv. Och så blev jag skadad i mitt knä när jag skulle kasta boll i cricketmatchen på Ola Salos dag i ”Så mycket bättre” år 2014.

Foto: MAGNUS SANDBERG / AFTONBLADET Carola och dottern Zoe.

”Behöver en morot”

Varför har du ändrat dig nu?

– Efter tre månader i Sydafrika med Zoe tänkte jag att ”det här är min dotters tid”, men nu med corona tänkte jag till två gånger, att det kanske ändå inte fanns någon bättre tid än nu. Min fysik är ganska low, inte på topp, jag behöver en morot där och då kan ”Let's dance” få igång mig. ”Tobbe” gillar killar så det blir inga romansrykten.

Och jag antar att eftersom de frågat så många gånger så hade du bra förhandlingsläge om vad du skulle få betalt?

– De skjutsade upp gaget ganska mycket, säger Carola.

Hur är det med knäskadan då?

– Det känns inte lika mycket som förut. Jag kunde ha gjort en operation men valde att inte göra det, jag är inte så bra på rehab. Och det är ju inte så att jag ska tävla i slalom.

Foto: MAGNUS SANDBERG Hotellrummet som Carola hyr redan överfull av personliga saker hon och 11-åriga dottern Zoe tagit med hemifrån

Carola är inte den som klagar. Hon hoppar entusiastiskt runt i svitens soffa under fotograferingen, men klagar lite över ont i rumpan. Det beror på den intensiva träningen med ”Tobbe”, förklarar hon.

En del deltagare har har tidigare närmast förvandlats till benrangel på grund av all träning.

Är du inte rädd för det?

– Det kommer nog att bli kvar en del av mig ändå. Jag ser det som en hälsoresa. Som en möjlighet att kanske komma i en bröllopsklänning någon gång i framtiden…

Sedan är det som att Carola kommer på vad hon just sagt och snabbt tillägger:

– Alltså, jag har ingen att gå fram till altaret med just nu. Det handlar om välbefinnande. Och för övrigt kan man ju gifta sig med extrakilon också.

Förenas i dansen

Mitt i intervjun återvänder Zoe till deras tillfälliga hem. Hon har varit på dansträning. Dansen är något de förenas i.

– Zoe frågade mig en dag: ”Hade du varit med i ”Let's dance” även om du inte hade adopterat mig?” Jag förstod först inte frågan. Men hon tänkte att jag dansar för att hon älskar att dansa. Hon är duktig, har rytmen. Hon körde balett först, nu är det mer streetdance.

Hur har ditt eget förhållande till dans varit genom åren?

– Mamma och pappa buggade ofta hemma till Elvis och andra sköna låtar. Och jag brukade bugga med pappa. Ibland har jag tänkt att om jag hade vuxit upp i ett frikyrkohem kanske mitt liv hade sett helt annorlunda ut.

Hur då?

– Nu är frikyrkorna mer bejakande till sång och dans än förr. Min mamma och pappa var ju inte kyrkliga. Pappas och min grej var att på söndagarna gå till Tellus-biografen i Midsommarkransen och se Tarzan-matinéer. Johnny Weissmüller var en fin söndagsrutin.

– Där såg jag också ”Ben-Hur” (från 1959) med mamma och pappa. Han var judisk prins under Jesu tid. Där fanns en ödesmättad historik, en tro och kraft som slog an en ton på alla mina strängar. När jag gick på Adolf Fredriks musikskola kom det några kristna studenter på religionstimmen och berättade om kristendomen. Sedan var jag på läger inom Svenska kyrkan.

The rest is history, kan man säga om Carolas kristna tro. När intervjun närmar sig sitt slut, kommer vi förstås också in på det som hela hennes vuxna liv varit det riktiga jobbet, att sjunga så att svenska folket för en stund stannar upp ungefär som när Ingmar Stenmark åkte sina slalomlopp.

På frågan hur hon haft det under coronaperioden, avslöjas jag omedelbart.

– Du följer mig inte på sociala medier, märker jag, säger Carola, och berättar om de 21 gig hon hade i somras i ladan i närheten där hon bor, aldrig med mer än 50 personer i publiken. Hon skulle även gjort 18 utsålda julkonserter, men de fick ställas in efter ännu mer restriktiva pandemirestriktioner.

– Jag är glad att jag följde min inre röst, att jag har hittat min egen plats att ha konserter på. Att inte vara beroende av infrastrukturen i branschen utan producera själv, ihop med lite annat folk.

Foto: MAGNUS SANDBERG Carola har dekorerat rummet med saker hemifrån.

Sjuk i en vecka

Men du blev aldrig sjuk själv, eller?

– Jo, i april förra året. När jag kände att det började bli lite svårt att andas, att ta de djupa andetagen, då gick jag och lade mig och vilade. Jag var väl dålig en dryg vecka.

När jag träffade Niklas Strömstedt nyligen, sa han att han inte tänker i album längre, för att folk ändå bara tycks lyssna på en eller ett par låtar. Hur tänker du?

– Hmmm… han har nog rätt. Men jag tänker ändå album, jag tänker konsert och jag skulle vilja göra en uppföljare till ”Säg mig var du står”. (Hennes nyinspelning av den låten ihop med Zara Larsson blev en hit, 37 år efter att den var med på Carolas debutalbum)

– Jag skulle vilja göra en ny popplatta. En crossover med Lasse Holm-låtar och med någon ny svensk låtskrivare. Försöka hitta en linje i det.

Och det finns andra projekt. En självbiografi har det talats om i åratal. Hon har börjat, de har en plan, hon och förlaget, Bonniers. Samtidigt är det så mycket annat också.

– Det är sociala medier, att vara mamma, man ska hinna äta och sova också.

Och hon har så mycket att berätta. Bara perioden under flyktingkrisen för några år sedan, när hon åkte till grekiska ön Kos och sedan tog emot flyktingar från Mellanöstern i sitt hem, skulle kunna bli en bok i sig, menar hon.

– Jag tycker det är människans natur, att sträcka ut en hand och ge hopp. Vi är kanske lite naiva i Sverige. Vi vill ha vår välfärd. Men den största sjukdomen, det är om våra hjärtan stängs.

Hon planerar också något inför sitt 40-årsjubileum som artist om två år.

Varför gör du inte som Lena Philipsson en show om ditt liv?

– Jag ska inte avslöja för mycket…, säger hon och ler hemlighetsfullt.

Till sist frågar jag om hon ändå inte har läst exmaken Runar Søgaards självbiografi. Den där han inte alltid beskriver henne i så positiva ordalag. Hon skrattar och svarar:

– Vilken bok höll jag på att säga. Jag har till och med raderat den från tanken.

Foto: MAGNUS SANDBERG Carola vill göra en ny popplatta.

FAKTA Carola Häggkvist Namn: Carola Häggkvist

Ålder: 54.

Bor: Steninge slottsby.

Familj: Sonen Amadeus, 22, fotbollsspelare och artist, dottern Zoe, 11.

Aktuell: Tävlar i TV 4:s ”Let's dance”, med premiär lördag 20 mars. LÄS MER

Carola om…

… Melodifestivalen förr och nu:

– Var period har sin tjusning. När jag tittar på bilder från 1983, ser det ju nästan ut som en revy. Inget fel med det. Men det autentiska försvann kanske med liveorkestern. Nu är allt mer paketerat. Ungefär som ”Idol”. Barnen ser kanske knappt någon skillnad. Min dotter är av någon anledning inte jätteintresserad.

… Will Ferrells Netflix-komedi ”Eurovision song contest: The story of Fire Saga”:

– Från början var jag väldigt skeptisk. Men efter ett tag tyckte jag filmen var jättekul. I like it, de drev väldigt kuligt med alltihop.

… hon själv har brukat titta på ”Let's dance”:

– Ja, det är trevlig underhålling. Och så har ju ”Jimpa” (expojkvännen Jimmy Källqvist) spelat bas i orkestern. Det gör han i år också. Han är ju som en pappa för Zoe, men tyvärr får hon inte följa med till tv-studion i dessa coronatider. Som tur är har vi gudmor och massor av underbara vänner.

… vad hon annars sett på tv under coronaperioden:

– ”The crown” är grymt bra. Och ”Bridgerton” är en himla bra kostymserie.

… bilden på henne och John Travolta från 1983, som finns på hennes Wikipedia-sida:

– Den togs på Grand Hôtel. Vi råkade vara där samtidigt. Annars är det inte hans dansfilmer utan ”Fame” och ”Flashdance” som har inspirerat mig mer. Låten ”Fame” sjöng jag till och med på '83-turnéen.

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 20 mars 2021 kl. 05.15