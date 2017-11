”House of cards”-kollegor om Kevin Spacey: ”En giftig miljö för unga män”

Netflix lägger ner ”House of cards” och inspelningarna av säsong 6 stoppas.

Nu träder åtta medarbetare fram – och talar ut om Kevin Spaceys beteende.

– Det var en giftig miljö för unga män i produktionen som överhuvudtaget var tvungna att interagera med honom, säger en person till CNN .









1 av 3 | Foto: David Giesbrecht / AP Kevin Spacey i ”House of cards”.

Härvan växer. Kevin Spacey , 58, ska även ha trakasserat ”House of cards”-kollegor.

En produktionsmedarbetare berättar för CNN att Spacey i en av seriens tidigare säsonger ska ha stoppat ner handen i hans byxor. Medarbetaren blev förskräckt av händelsen.

– Jag var i chocktillstånd. Han var en man i en mäktig position och jag var långt ner i hierarkin och i näringskedjan.

Senare ska Spacey även ha ringat in honom i ett hörn I sin trailer och vidrört honom på ett opassande sätt. Medarbetaren sa till Spacey att han kände sig obekväm med situationen, varpå skådespelaren ska ha flytt platsen.

”Tvivlar inte på att rovdjursbeteendet var rutin för honom”

Han anmälde aldrig händelsen till polisen eller omnämnde den för sina chefer, men beklagade sig så småningom för en handledare. Handledaren löste situationen genom att se till att medarbetaren och Spacey aldrig var ensamma med varandra.

– Jag tvivlar inte att den här typen av rovdjursbeteende var rutin för honom och att min upplevelse är en i mängden och att Kevin hade få, om några, samvetskval över att utnyttja sin status och position. Det var en giftig miljö för unga män i produktionen som överhuvudtaget var tvungna att interagera med honom, säger han.

Totalt vittnar åtta personer om skådespelarens olämpliga beteende på arbetsplatsen för CNN. En tidigare kameraassistent menar att Spaceys beteende var vida känt och att han tafsade på kollegor så att alla kunde se.

– Han brukade lägga sina händer på mig på konstiga sätt. Han brukade komma och massera mina axlar bakifrån eller lägga sina händer om mig och ibland röra min mage på konstiga sätt som under en normal vardaglig konversation inte borde vara lämplig, säger en medarbetare.

”House of cards stoppas”

På måndagen meddelade Media Rights Capital och Netflix att den sjätte säsongen, som spelas in just nu i Baltimore, ska bli den sista.

Beslutet kom bara timmar efter att seriens skaparen, Beau Willimon , tacklat anklagelserna mot Kevin Spacey som handlar om ett övergrepp som den tvåfaldige Oscarsvinnaren påstås ha begått mot skådespelaren Anthony Rapp 1986. Rapp var då 14 och Spacey 26. Dagar efter kom beskedet att man även lägger de pågående inspelningarna på is.

Sedan dess hotas också storfilmen ”All the money in the world” av sexanklagelserna mot skådespelaren.

Enligt Kevin Spaceys representanter söker han nu hjälp för sitt beteende.

