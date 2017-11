En perfekt balans mellan löjliga upptåg och tårar

++

”Not too young” (Icona Pop)

Vad är den här låten utan gospeltyngd? Inget alls. Man glömmer hur covern lät efter en sekund. Tamt och oinspirerat.

+++

”Märkt av dig” (Tomas Andersson Wij)

Han balanserar ofta på kanten till det outhärdligt pretentiösa. Men det är också den balansgången som skapar hans bästa låtar.

++++

”Kingdom come” (Moneybrother)

Vissa anstränger sig mer än andra. Tillsammans med Viktor Brobacke på trombon låter det som om Moneybrother försöker överrösta en vulkan. Rockmusikalen landar någonstans mellan Meat Loaf och Håkan Hellström.

+

”Effortless” (Uno Svenningsson)

Gjorde Uno också en låt? Hur lät den? Någon som minns?

+++

”Did it for the fame” (Kikki Danielsson)

Det låter som om Marianne Faithfull har flyttat till Nashville. När Kikki, som hittills haft en undanskymd roll, sjunger country kommer hon till sin rätt.