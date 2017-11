Fick hjärnskador i arbetsplatsolycka – stämmer ”Våra bästa år”-producenterna



1 av 2 | Foto: Chris Pizzello / AP ”Våra bästa år”-medarbetare tar emot pris på en gala 2015.

En ”Våra bästa år”-medarbetare fick allvarliga hjärnskador när en 180 kilo tung ljusrigg kraschade över henne.

Nu stämmer medarbetaren Sony, som äger och producerar den populära tv-såpan.

Hon kräver skadestånd och sjukvårdskostnader, skriver TMZ.

”Våra bästa år”-medarbetaren Karla Bergstrom stämmer Sony – ägare och producenter till långkörarsåpan på NBC – efter en otäck arbetsplatsolycka 2015. En 180 kilo tung ljusrigg föll ner på medarbetaren – och orsakade allvarliga hjärnskador, uppger TMZ .

Enligt stämningsansökan, som sajten har tagit del av, hävdar Bergstrom att Sony hyrde in en massa ”försumliga byggnadsarbetare” vars bristfälliga arbete resulterade i hennes ”traumatiska olycka”. Där står det också att arbetarna rev ner den tunga riggen, utan att förvarna Bergstrom först som fick utrustningen över sig.

Bergstrom kräver Sony och även belysningsbolaget Goodnight and Co. på skadestånd och sjukvårdsomkostnader.

Den amerikanska tv-såpan ”Våra bästa år”, på engelska ”Days of our lives”, visades för första gången 1965. Sedan dess har över 13 000 avsnitt och 48 säsonger spelats in.