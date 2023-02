Gör nya ”Sagan om ringen”-filmer – med svenska spelgiganten

Flerårigt avtal mellan bolagen

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Två trilogier och en serie har släppts.

Nu är ännu fler ”Sagan om ringen”-filmer på gång.

Den första väntas redan 2024.

Warner Bros Pictures har gått ut med att det kommer göras fler ”Sagan om ringen”-filmer, rapporterar Hollywood Reporter.

Företaget har ett flerårigt avtal tillsammans med New Line och det svenska spelföretaget Embracer Group AB, som tog över rättigheterna för ”Sagan om ringen”-filmer, -spel, -merchandise och nöjesparker.

helskärm Elijah Wood i rollen som Frodo.

Vill ta tillbaka J.R.R Tolkiens värld till filmscenen

”Vi är jätteglada över att ge oss in i denna nya resa tillsammans med New Line Cinema och Warner Bros Pictures, för att ta tillbaka J.R.R Tolkiens makalösa värld till biograferna på nya och spännande sätt”, säger Lee Guinchard från Embracer Group i ett uttalande.

Ny film väntas 2024

Just nu håller Warner Bros och New Line på med produktionen av ”Lord of the rings: The war of the Rohirrim”, som utspelar sig 183 år innan händelserna i ”Sagan om ringen”-filmerna.

helskärm Ian McKellen i rollen som Gandalf.

Filmen väntas gå på bio i april 2024, skriver Deadline.

Den senaste adaptionen av ”Sagan om ringen” är serien ”Maktens ringar” som släpptes på Amazon Prime i höstas, och slog tittarrekord.