Artistens nya diet – blev avundsjuk på Bruce Springsteens kropp

Äter bara en måltid om dagen

Publicerad: Mindre än 40 min sedan

Chris Martin blev avundsjuk på den nästan 30 år äldre sångaren Bruce Springsteens kropp.

Och han bestämde sig därför att endast äta en måltid om dagen.

– Jag slutar äta vid fyra, jag lärde mig det efter en lunch med Bruce Springsteen, säger han i podcasten ”Conan O'Brien's needs a friend”

Coldplay-sångaren Chris Martin, 46, ändrade sina matvanor efter att han insett att Bruce Springsteen, 73, var i bättre form än honom.

I podcasten ”Conan O'Brien's needs a friend” får artisten frågan om han ätit middag tillsammans med några stora stjärnor det senaste.

– Jag äter faktiskt inte middag längre. Jag slutar äta vid fyra, jag lärde mig det efter en lunch med Bruce Springsteen, säger Chris Martin i avsnittet.

Han förklarar att de två artisterna åt lunch ihop efter deras uppträdande på Lincoln Financial i Pennsylvania förra sommaren.

– Jag tänkte: ”Bruce är i bättre form än mig” och Patti (Bruces fru) sa att han bara äter en måltid om dagen. Så jag bara, då kör vi. Det blir min nästa utmaning, säger Chris.

helskärm Chris Martin.

Tidigare dieten – 6:1

Men det är inte Chris Martins första försök till att hålla sig i form. 2016 testade han på 6:1 dieten, som innebar att han åt som vanligt under sex dagar i veckan, men att han den sjunde dagen fastade och bara drack vatten.

– En kille sa till mig: ”Försök att inte äta på en dag, det kommer göra att din kropp känns mer hälsosam” så jag gjorde det och jag upptäckte att jag kunde sjunga bättre, och jag kände mig även mer tacksam för mat, sa han då till radiostationen Fresh 102.7.

2021 erkände även Chris att han inte är en bra kock, och att han endast lagat mat två gånger de senaste tio åren.

helskärm Bruce SPringsteen.

Ex-fruns kritiserade hälsorutin

Nyligen drog det in en kritikstorm över Coldplay-sångarens exfru, Gwyneth Paltrow. Detta efter att hon avslöjat sin hälsorutin som består av: buljong, grönsaker och kaffe.

I podden ”The art of being well with Dr. Cole” berättade skådespelaren att hon brukar äta en tidig middag bestående av paleokost, för att sedan ha en periodisk fasta fram till morgonen när hon dricker en kopp kaffe – och sedan äta buljong till lunch.

Chris Martin och Gwyneth Paltrow träffades 2002 och gifte sig ett år efter. 2014 gick de skilda vägar. Tillsammans har de barnen Apple, 18, och Moses, 14.