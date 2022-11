Kevin Conroy är död – gjorde rösten till ”Batman” i 30 år

Blev 66 år gammal

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan

Röstskådespelaren Kevin Conroy är död.

Han gjorde rösten till ”Batman” i tv-serier, långfilmer och tv-spel under 30 år.

Conroy blev 66 år gammal.

Kevin Conroy dog i cancer på torsdagen, enligt Variety. Han blev 66 år gammal.

”Hans ikoniska prestation som Batman kommer för evigt att räknas som en av de bästa skildringarna av mörkrets riddare i något medium”‚ skriver produktionsbolaget Warner Bros. i ett uttalande.

Han gjorde rösten till Bruce Wayne i ”Batman: The animated series” mellan 1992 och 1995. Därefter fortsatte han att porträttera karaktären i såväl tv-serier som filmer och tv-spel.

Han gjorde sin sista insats som Batman i spelet ”MultiVersus” från tidigare i år.

helskärm Kevin Conroy blev 66 år.

Mark Hamill i sorg

Star Wars”-stjärnan Mark Hamill, som gjorde rösten till Batmans antagonist Jokern i ”Batman: The animated series”, sörjer sin vän.

”Kevin var perfektion. Han var en av mina favoritmänniskor på planeten, och jag älskade honom som en bror. Han brydde sig verklighen om människor runt om honom – hans värdighet lyste igenom i allt han gjorde. Varje gång jag såg honom eller pratade med honom, lyfte han mitt humör”, säger han i ett uttalande.

Utöver rollen som Batman har Conroy bland annat medverkat i serien “Scooby-Doo and guess who?” samt “Masters of the universe: revelation”.