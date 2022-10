James Corden talar ut restaurangägarens attack: ”Inte gjort något fel”

Hängdes ut som den mest kränkande gästen någonsin

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

James Corden kallades för ”den mest kränkande gästen” mot restaurangpersonal – någonsin.

Nu talar han ut om uppståndelsen som det har orsakat.

– Jag har inte gjort något fel, på något sätt, säger han till New York Times.

Restaurangägaren Keith McNallys, 71, uthängning av talkshowsvärden James Corden, 44, som en fruktansvärd restauranggäst spreds som en löpeld.

Nu kommenterar James Corden för första gången det hela själv, i en intervju med New York Times om en tv-serie han är aktuell med.

– Jag har inte gjort något fel, på något sätt. Så varför skulle jag någonsin ställa in (intervjun), säger James Corden om händelsen.

– Jag känner mig så zen om hela grejen. För att jag tycker att det är så dumt.

helskärm James Corden ska varit ha varit den ”mest kränkande gästen” mot personalen – någonsin.

Kritiserar frågan – ”Vansinne”

Han fortsätter med att kritisera att det kommer på tal under intervjun.

– Jag tror bara att det är under all värdighet för oss alla. Det är under din värdighet. Det är definitivt under din tidnings värdighet, säger han till reportern.

Under intervjun, som ägde rum på en restaurang i New York, skickade en annan gäst vid ett närliggande bord tillbaka sin tallrik med ägg.

När James Corden bevittnar det hela säger han till New York Times:

– Kan du föreställa dig nu om vi hängde ut henne på Twitter? Skulle det vara rättvist? Det här är min poäng. Det är vansinne.

helskärm James Corden och frun Julia Carey

Hängdes ut efter två incidenter

Aftonbladet har tidigare skrivit om Keith McNallys attack mot James Corden.

McNally äger flera kända restauranger i New York, bland annat anrika Balthazar som är populär bland kändisar.

Under måndagen skrev han ett uppmärksammat inlägg på Instagram där han berättade att han hade portat James Corden från restaurangen, efter två incidenter.

”James Corden är en väldigt begåvad komiker men en ynklig kretin. Och den mest kränkande gästen mot Balthazar-personalen sedan restaurangen öppnade 25 år sedan”, skrev han, innan han gick in på detalj om incidenterna, som bland annat inkluderade utskällning av personalen.

På sociala medier spekulerade då många i om James Cordens trevliga intryck höll på att krackelera.

McNally följde upp inlägget med att berätta att Corden inte längre är portad efter att denne ringt upp och överväldigande bett om ursäkt.