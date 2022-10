”House of the dragon” säsong två – här är allt vi vet

Fansen väntar ivrigt på fortsättningen

Publicerad: Mindre än 50 min sedan Uppdaterad: Mindre än 20 min sedan

helskärm Matt Smith som Daemon

Draken har landat.

Efter den första säsongens avslutning laddar fansen för nästa dos av ”House of the dragon”.

Här är allt vi vet.

När kommer säsong två?

HBO inväntade mottagandet av House of the dragons första avsnitt innan de kommunicerade något om fler säsonger av serien. 20 miljoner tittare räckte dock, och i augusti 2021 offentliggjordes att det blir en fortsättning. Fansen kan dock få vänta, enligt källuppgifter pågår inspelningar under våren 2023. Det betyder att fortsättningen kan nå tittarna under 2024.

Vilka skådespelare är med i säsong två?

Säsong ett präglades av stora tidshopp och utbytta skådespelare. Så hur blir nästa laddning av drakgodis? Dömer man serien efter bokmaterialet den är baserad på blir det inga liknande hopp. Dock kan vi vänta oss nya figurer. I ett blogginlägg har George RR Martin avslöjat att Viserys och Alicents fjärde barn Daeron Targaryen upp. ”Vi hade inte möjlighet att klämma in honom i den här säsongen”, har Martin skrivit.

Vem är inte med?

Än så länge vet vi inget om figurer som försvinner. Bakom kameran ryker dock regissören Miguel Sapochnik som arbetat med ” Game of Thrones ”. I augusti berättade han att han lämnar ”House of the dragon”. ”GoT”-veteranen Alan Taylor ansluter dock till gänget som producent/regissör.

Hur många säsonger blir det?

George RR Martins och HBO:s plan är fyra säsonger totalt med 10 avsnitt i varje.