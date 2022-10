Chatta om fjärde fredagsfinalen i ”Idol”

Äntligen är den fjärde fredagsfinalen av ”Idol” igång.

Kvällens tema är filmmusik och längre ner i artikeln hittar du deltagarnas låtar!

Med oss hela kvällen i chatten är vår nöjesreporter Stina Dahlgren.

Per Mårten Allan Hansson

Luka Nemorin – ”I see fire” av Ed Sheeran från ”The Hobbit”

Nike Sellmar – ”Running up that hill (a deal with god)” av Kate Bush från ”Stranger things”

Ruby Lindén – ”Circle of life” av Carmen Twillie från ”Lejonkungen”

Klara Almström – ”Skyfall” av Adele från ”Skyfall”

Ida Hallquist – ”Kiss me” av Sixpence none the richer från ”She's all that”

Julien Keulen – ”The show must go on” av Queen från ”Bohemian rhapsody”

Albin Tingwall – ”It must have been love” av Roxette från Pretty woman