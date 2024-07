”One tree hill”-stjärnan: Drack två flaskor om dagen

Paul Johansson om depressionen under inspelningen

Publicerad 2023-12-28

Han gjorde succé i tv-serien.

Men privat var inspelningen mörk för ”One tree hill”-stjärnan Paul Johansson, 59.

– Jag var djupt deprimerad och drack, säger han.

Paul Johansson spelade Dan Scott i succéserien ”One tree hill”.

I podcasten ”Trying to figure it out with Ally Petitti” avslöjar skådespelaren att han mådde mycket dåligt under inspelningen, skriver People.

– Det var hemskt. Jag har aldrig pratat om det här förut, jag var djupt deprimerad och drack. Jag drack ett par vinflaskor ensam varje kväll. I ungefär sex eller sju år, det var väldigt tufft, säger han.

expand-left helskärm Paul Johansson.

”Jag behövde sluta”

Att Johanssons rollfigur i serien var en osympatisk person som ogillades av tv-publiken bidrog till att han mådde dåligt.

– Det var en tid när jag tror att jag absorberade energin från människor som tittade på mig och såg mig som något dåligt. För att ta mig ur det var serien tvungen att ta slut. Jag behövde sluta och göra andra rollfigurer och känna andra saker, men när jag fick bad guy-roller igen på grund av serien, satte det mig i ett fack.

expand-left helskärm Paul Johansson spelade Dan Scott i succéserien ”One tree hill”.

Fick inget stöd

När poddens programledaren Ally Petitti frågar om stjärnan fick något stöd från produktionen bakom serien kommer svaret snabbt:

– Det är en väldigt, väldigt enkel fråga. Aldrig, ingenting, noll.

”One tree hill” sändes mellan 2003 och 2012. Paul Johansson har också haft mindre roller i tv-serier som ”Mad men” och ”Van Helsing”.

expand-left helskärm Chad Michael Murray, Hilarie Burton, Bethany Joy, Sophia Bush och James Lafferty i ”One tree hill”.