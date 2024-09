Så mycket tjänar 16-åriga Micah Abbey på ”Turtles”-filmen

Publicerad 2023-12-05

Micah Abbey kan skratta hela vägen till banken.

16-åringen ska ha tjänat en rejäl slant på att göra rösten till Donatello i den nya ”Turtles”-filmen, skriver TMZ.

Den animerade filmen ”Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem” har varit en riktig snackis under hösten.

En ännu större snackis har skådespelaren Micah Abbey, 16, blivit. Han har hyllats för sin insats i filmen, där han gör rösten till Donatello.

Från vänster: Seth Rogen, Micah Abbey, Brady Noon, Shamon Brown Jr. och Nicolas Cantu på Nickelodeon Kids' Choice Awards 2023. Foto: Richard Shotwell / AP

Garanterad en halv miljon

Nu kan TMZ avslöja hur mycket stjärnan fick i lön under filminspelningarna.

Enligt sajten ska dokument visa att Abbey fick cirka 50 000 kronor per arbetsdag. Han ska då ha varit garanterad minst 500 000 kronor.

Utöver det kan alla skådespelare få bonusar baserat på hur bra filmen går.

Abbey kommer också kunna håva in ännu mer framöver. Nästa år släpps serien om Turtles, ”Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles”, där han också medverkar.