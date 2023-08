Kenny Solomons riskerar utvisning – missade blankett

Skådespelaren: ”Det var slarvigt”

Han missade att skicka in en blankett i samband med brexit – och riskerar nu att utvisas.

Kenny Solomons har 70 dagar på sig att lösa situationen.

– Jag är superrädd och orolig för vad som ska hända, säger han till Aftonbladet.

I juli reste skådespelaren och entreprenören Kenny Solomons, 37, till Grekland med hustrun och artisten Tess Merkel, 53. Men resan fick ett chockartat slut. På Arlanda stoppades han och fick sedan veta att han vistats illegalt i Sverige i över ett år. Till slut fick han komma in i landet på nåder och vistas här i 90 dagar som turist.

Nu återstår 70 dagar och Kenny Solomons som är född och uppvuxen i Storbritannien, men som bor och arbetar i Sverige sedan 11 år, skulle egentligen behövt skicka in en blankett i samband med brexit. Men det missade Kenny Solomons dessvärre att göra och nu har han fått avslag på sin ansökan om förlängt uppehållstillstånd.

Löper tiden ut måste han lämna landet och då väntar en process på mellan 9 och 16 månader innan han kan komma tillbaka – och därmed återförenas med sin familj.

helskärm Kenny Solomons

”Det var slarvigt”

Aftonbladet har varit i kontakt med Kenny Solomons som berättar hur frustrerad och orolig han nu är.

– Jag trodde aldrig att jag skulle bli utkastad ur Sverige eftersom jag har bott här så länge. Jag är superrädd och orolig för vad som ska hända. Jag undrar hur jag ska kunna klara mig, kunna betala för vår lägenhet och vårt bostadslån. Jag kanske måste lämna landet om två månader.

– Jag är stressad och känner panik. Hur ska jag kunna ha ett äktenskap om vi inte ens får bo i samma land? Jag kanske måste vänta 16 månader på ett beslut.

Men det var väl lite slarvigt av dig att inte skicka in blanketten?

– Ja, det var slarvigt, jag borde verkligen ha skickat in ansökan i tid. Jag skickade sedan in det i oktober 2022 och jag fick nej på en gång eftersom jag var sen. Jag försökte förklara att det var på grund av att jag var så pressad på grund av mitt företag under pandemin att jag inte kunde tänka på något annat än mitt företag, mina anställda och min familj.

– Men jag trodde aldrig att jag skulle bli utkastad ur Sverige eftersom jag har bott här så länge.

helskärm Kenny Solomons och Tess Merkel

”Tess gråter”

Nu hoppas Kenny Solomons att det trots allt finns en chans att allt löser sig. Men han är väl medveten om att det kan ta tid.

– De säger att jag kanske får en chans att få svenskt medborgarskap och uppehållstillstånd. Men på grund av att jag skickade in den nya ansökan så får jag inte jobba i Sverige och jag måste åka till England och vänta och det kan ta allt ifrån nio till 16 månader.

Vad säger Tess?

– Tess gråter just nu. Vi funkar så bra som en familj, vi och barnen. Vi har ett fantastiskt liv här i Sverige, men samtidigt att inte få leva tillsammans är den mest skrämmande tanken för Tess och mig just nu. Vi behöver varandra.