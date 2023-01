Den otroliga missen om Pink Floyd

1. ”The last of us” (tv-serie, HBO Max)

Det första avsnittet liknar inte bara en bro mellan ”Station eleven” och ”The walking dead”. Bra film och tv-serier har alltid ett utmärkt soundtrack också. Som här, när Depeche Modes ”Never let me down again” växer fram innan eftertexterna. Det låter, och är, perfekt.

2. ”Tropic morning news” (låt, The National)

De spelade den på Rosendal Garden Party i Stockholm i somras. Vissa säger att The National skriver sammalåtom och om igen. Men det är i så fall en låt med hög lägstanivå.

3. ”Andor” (tv-serie, Disney)

Det mest lyckade Star wars-projektet sedan ”Mandalorian”, en noir med laserpistoler.