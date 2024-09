De klippen var populärast på Youtube 2023

Mauri Hermundsson och Uppdrag Mat toppar – för andra året i rad

TT

Publicerad 2023-12-01

Nu är det klart vilka videor på Youtube som svenskarna har tittat mest på under 2023.

För andra året i rad toppar Mauri Hermundsson med sin kanal Uppdrag Mat.

Det populäraste klippet 2023 är hans ”Lever en dag som Sveriges mest bortskämda person”.

Även på tredje plats och fjärde plats hamnar svenska youtubers, men då med två olika parodier av Melodifestivalen.

På sjunde plats placerar sig svenska I just want to be cool 2 där humorgruppen testar att leva nyttigt respektive onyttigt i 24 timmar.

Här är listan över årets mest populära videor 2023:

1. Lever en dag som Sveriges mest bortskämda person - Uppdrag: Mat

2. Rihanna’s full Apple music super bowl LVII halftime show - NFL

3. Melodifestivalen 2023 Parodi - finalen - Sam the man

4. Melodifestivalen Parodi 2023 - Bröderna Norberg - Daniel och Emil

5. $1 vs $500,000 plane ticket! - Mr Beast

6. Mauri möter: Enda svensken på Death row - Topp 1 i Sverige

7. Lever nyttigt vs onyttigt I 24 h - I just want to be cool 2

8. Vem ligger med vem? - JLC

9. 20 women vs one sidemen: Kai Cenat edition - Sidemen

10.Vi bastar med världsmästaren i bastu (Superhuman) - Random Making Movies