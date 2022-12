Mejla Per Bjurman

Det bästa av det bästa 2022

Bjurman: Det här gjorde det risiga året uthärdligt

Publicerad: I dag 09.25 Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

NEW YORK. Det är ju ännu ett risigt år som håller på att ta slut.

Men dessbättre kom det även 2022 ny musik och annat att trösta sig med och nu ska jag be att få sammanfatta det bästa av det bästa.

Eller ja, bästa och bästa. Det är länge sedan jag var riktig kritiker och gjorde anspråk på att presentera absoluta sanningar om, exempelvis, musik. Jag bara listar det jag av ena eller andra skälet haft mest utbyte av och den som vill se mina val som rekommendationer är välkommen.

Först som sist vill jag ha sagt att min allra största musikaliska upplevelse var Tomas Andersson Wijs elvaminutersepos ”Boken om Jean”. Sensommarmorgonen när jag första gången hörde den, i ett öde hotellrum i Stockholm, var ingenting annat än omvälvande. En ny tideräkning började där, näranog.

Okej – listor:

Årets album: 1. The Dip – Sticking with it, 2. Beyonce – Renaissance, 3. The California Honeydrops – Soft spot, 4. Kaitlin Butts – What else can she do, 5. Wet Leg, 6. Drake Milligan – Dallas/Fort Worth, 7. St Paul & The Broken Bones – Alien coast, 8. Ashley McBryde Presents Lindeville, 9. Black Keys – Dropout boogie, 10. Big Thief – Dragon new…11. Brennen Leigh – Obsessed with the west, 12. First Aid Kit – Palomino, 13. Weyes Blood – And in the darkness…14. The 1975 – Being funny…15. Yeah Yeah Yeahs – Cool it down, 16. Julianna Riolino – All blues, 17. The Brother Brothers – Cover to cover, 18. Tomas Andersson Wij – Åskan i hjärtat, 19. Lizzo – Special, 20. Beth Orton – Weather alive, 21. John Mellencamp – Strictly a one-eyed Jack, 22. Sahara Hotnights – Love in times…23. Family Shiloh – At the copper ranch, 24. Sator – Return of…25. The Dollyrots – Down the rabbit hole.

Årets filmer: 1. Moonage daydream, 2. Elvis, 3. På västfronten intet nytt, 4. Tár, 5. The unbearable weight of massive talent.

Årets tv-serier: 1. The old man, 2. George & Tammy, 3. We own this city, 4. Industry, 5. The White Lotus

Årets allt annat: Boken om Jean. Henke Lundqvist-kvällen på Garden. Allt som jag finner i er ska jag finna i mig. Huntridge Tavern. Jann Wenners biografi. Jamie XX:s Let’s do it again. Amarillo. Volodymyr Zelenskyj. Kyrkan i Sedona. Basquiat-utställningen. Bronze Radio Returns There will be another one. Nya Delta-terminalen på LaGuardia. Raleigh. Circle Line i sommarskymningen. Calle Norén på Domnarvsgården. Corrado Bread & Pastry. Rockaway Beach. Tikibaren i Tampa. Rockefeller-ostron. Hayters i Denver. Zopa. Toronto. Neary’s. Keith McNallys Instagram. Max Martin-showen. Sinatras hatt. Bröd och Mjölk. Popsicle på Södra teatern. Nya, västra läktaren på Domnarvsvallen. Sportbladet-festen. US Open. Traverse City. Dylan-boken. Balthazar. Cormac McCarthys The Passenger. Sombrero-Johan. Cut Steakhouse. Soullistan på Spotify. Johanna Frändéns krönikor B-bar. John och Lill på taket.

ORSAKER TILL EXTAS

George & Tammy (Showtime-serie)

– Michael Shannon och Jessica Chastain är helt sensationella som George Jones och Tammy Wynette.

Lionel Messi (Fotbollsspelare)

– Inte sedan Mario Kempes 1978 har jag blivit lika förförd av en argentinare. Två mål göra han imorrn.

Ramones – Merry Christmas (I don’t wanna fight tonight)

– En av få julsånger du inte hört för mycket av.