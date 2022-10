Ringo Starr ställer in flera konserter utan förklaring

Uppgifter: är sjuk

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan

helskärm Ringo Starr.

Ringo Starr tvingas ställa in flera konserter, skriver TMZ.

Men de som köpt biljetter får ingen förklaring till varför evenemangen blivit inställda.

I helgen skulle den forna Beatles-medlemmen Ringo Starr, 82, med band ha uppträtt i Michigan, USA. Men bara timmar innan konserten tvingades han ställa in.

Publiken har inte fått någon förklaring till varför konserten ställdes in, men enligt TMZ ska Starr ha drabbats av sjukdom och i och med det fått röstproblem.

Det ska inte handla om covid, men exakt vad för typ av sjukdom sångaren dragit på sig är ännu oklart.

Ringo Starr ställer in fler konserter

Under söndagen skulle Ringo Starr med band haft ännu en konsert i Minnesota, USA, men även den har ställts in. Inte heller där har någon exakt anledning angetts till varför evenemanget ställs in.