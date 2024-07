Dubbelvinst för Veronica Maggio och Ant Wan på P3 Guld-galan

Guldmicken

Ant Wan

Cleo

Deki Alem

Thomas Stenström

Veronica Maggio & Miriam Bryant

Framtidens artist

Bavé

Eah Jé

Edgar Homeros

Jackie Mere

Kerstin Ljungström

Stuzzi

Waterbaby

Yaeger

Årets artist

Ant Wan

Håkan Hellström

Sarah Klang

Thomas Stenström

Zara Larsson

Årets grupp

Deki Alem

Deportees

Dina Ögon

Icona Pop

The Hives

Årets låt

Adaam, Pablo Paz & takenoelz – 17

Loreen – Tattoo

Thomas Stenström – Andas In, Andas Ut

Veronica Maggio & Miriam Bryant – Under Någon Ny

Zara Larsson – Can’t Tame Her

Årets album

Dina Ögon – Oas

Fever Ray – Radical Romantics

Fricky – Horizon Inn

Jelassi – Dom Har Bara Gett Mig Ett Namn

Sarah Klang – Mercedes

Årets låtcitat

Fricky – Nattbuss

”Du tvingas vänta på mig som jag va en nattbuss

O ja ville aldrig se dig frysa men va kalldusch”

Kerstin Ljungström – Va?!

”Varje gång jag sänker min nivå till marken

Så är du under den ändå”

Lars Winnerbäck – Rosor & Champagne

”Här kommer rosor och champagne

Och gamla, trötta traditioner”

Veronica Maggio & Miriam Bryant – Under Någon Ny

”Om jag var du ikväll

Så skulle jag va´ över mig, ute nu och under någon ny”

Snoh Aalegra – Be My Summer

”Be my summer

Protect me from the rain”