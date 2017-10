Pekka Heino efter beslutet att lämna SVT: ”Är jätterädd”

Pratar ut i Aftonbladet Morgon: ”Det går inte att backa nu”



För en vecka sedan kom det oväntade beskedet att Pekka Heino lämnar SVT efter 32 år.

I Aftonbladet Morgon pratar han om rädslan efteråt.

– Jag kan vakna mitt i natten och undra ”vad jag har ställt till med?”, säger han.

Den sista december i år utgör Pekka Heinos , 56, sista dag som anställd hos Sveriges Television .

Han började jobba på SVT 1985 och den folkkära programledaren har på senare år lett magasinet ”Go´kväll”.

På torsdagen gästade han Aftonbladet Morgon och berättade då att han inte vet vad som ska hända härnäst.

– Det är det som är så spännande. Jag lever lite efter den där devisen att man kanske måste stänga en dörr ordentligt för att nya dörrar ska öppnas, säger Pekka Heino.

”Det går inte att backa nu”

Programledaren Maria Bjaring undrar om han inte är lite rädd efter beslutet. Och jo, det är han.

– Jag är jätterädd. Jag kan vakna mitt i natten och undra ”vad har jag ställt till med?”, ”vad har jag hittat på?”, ”varför gör jag det här?”. Men det går inte att backa nu, jag har liksom kommit ’beyond the point of no return’, säger han.

Anledningen till att han tog beslutet är att han kände att något ”måste ske nu”.

– Jag ville inte börja räkna ner till pensionen och växla ner – jag vill växla upp, har han sagt i en tidigare intervju med Aftonbladet.

”Dina ord, inte mina”

I Aftonbladet Morgon pratar han om om hur jobbet på SVT kunde vara en trygghet eller en falsk trygghet.

Henrik Torehammar frågar då om det var en bur.

– Kanske det. Dina ord, inte mina, svarar Pekka Heino följt av ett skratt.

