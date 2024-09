Kylie Jenner i tårar: ”Har aldrig gråtit över det här förut”

Tröstas av sin syster Kendall Jenner

Publicerad 2024-06-16

Kylie Jenner bryter ihop i det nya avsnittet av ”The Kardashians”

Anledningen är att hon under flera års tid fått höra elaka kommentarer om sig själv.

– Folk har pratat om mitt utseende sedan jag var 13 år gammal, säger hon.

Hon var bara 10 år när familjens realityserie ”Keeping up with the Kardahsians” hade premiär.

Nu berättar Kylie Jenner, 26, hur livet i rampljuset har påverkat henne.

– Folk har pratat om mitt utseende sedan jag var 13 år gammal, säger hon i en trailer som visas inför kommande avsnitt av realityserien, som nu fått namnet ”The Kardashians”.

– Det är 2024, att prata om någons utseende så mycket...

Hon sitter i en soffa tillsammans med sin syster Kendall Jenner, 28. De båda börjar gråta när de pratar om hatet de fått utstå under alla år.

– Jag hatar att höra elaka saker om mig själv hela tiden, säger Kylie Jenner mellan tårarna.

Hon fortsätter:

– Jag har aldrig gråtit över det här förut, men jag antar att det faktiskt påverkar mig.

Kendall Jenner kramar om sin syster.

– Det hade påverkat vem som helst, säger hon.