Årets nischade sommarplågor: hårdrock och rap

Robert Sehlberg: ”Det har skett en revolution”

Sofia Sundström/TT

Uppdaterad 11.30 | Publicerad 07.35

Med en bredare musikmarknad uppstår allt fler nischade sommarhits, med bangers inom rap, epadunk och hårdrock.

Här är sommarens soundtrack utöver den klassiska sommarplågan.

När TT når Viaplay Groups musikchef Robert Sehlberg har han precis sett den nya Gyllene Tider-filmen ”Sommartider” och minns tillbaka på 80-talets musikindustri. Då fanns det i princip bara två chanser att sprida sina låtar medialt: i SVT:s ”Måndagsbörsen” och på P3:s ”Poporama”.

– Det har skett en revolution sedan dess. Radio är fortfarande väldigt viktigt men vi har ett större utbud nu, säger han, och nämner bland annat Spotify, Youtube och Tiktok.

Och beroende på var man tittar är sommarens soundtrack olika.

På Bauer Medias Radio Epadunk har Angels klassiker ”Sommaren i city” från 1991 remixats av producenten JOX till en (ännu) mer cruising-vänlig version, och är en av kanalens allra största hits just nu. Även Bolagets ”Ikväll igen” går varm just där.

expand-left helskärm Tinashe och hennes "Nasty" är stor i sommar på P3:s Din Gata. Arkivbild.

”Calma” störst på rapscenen

På P3:s Din Gata är det ett helt annat sound som dominerar i sommar. Där är Tinashes rnb-hit ”Nasty” störst, tillsammans med svenska Y4ska och Dizzys raplåt ”Calma”. Även Spotifys svenska avdelning ser hur ”Calma” dominerar bland unga, hiphopintresserade lyssnare.

Bandit Rock satsar i stället på hårdrockgruppen Ghosts nysläppta ”Future is a foreign land”. Dessutom fortsätter Smash Into Pieces Melodifestivalbidrag ”Heroes are calling” att gå varm.

expand-left helskärm Ghosts "Future is a foreign land" är en av sommarens stora rockhits. Arkivbild.

Emma Vikström, musikansvarig på Spotify, märker hur de något äldre lyssnarna gärna gräver i arkiven under sommaren: Ted Gärdestad, Gyllene Tider och specifikt Mando Diaos ”Strövtåg i hembygden” är populära.

– I år är faktiskt första gången vi ser några av dessa artister på topp 50 under en längre tid, även efter midsommar, säger hon.

expand-left helskärm Sabrina Carpenter

Klassiska plågan tillbaka

Samtidigt har sommaren 2024 bjudit på ett trendbrott: Robert Sehlberg noterar att den sedan tidigare dödförklarade sommarplågan tycks vara tillbaka. Folk i alla åldrar närmar sig den breda poppen i större utsträckning med bland andra Sabrina Carpenters ”Espresso” och Benjamin Ingrossos ”Look who's laughing now” och Purple Disco Machine-samarbetet ”Honey boy”.

expand-left helskärm Benjamin Ingrosso

P3:s musikredaktör Morgan Storesund Skarin är inne på samma spår.

– Den här sommaren har för ovanlighetens skull präglats av stora sommarhits, lite i den klassiska sommarplåge-andan, något vi inte sett på samma sätt de senaste åren, säger han.