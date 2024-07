17–åriga Hilda vann en bil i ”Bingolotto” – nu har hon tagit körkort

Funderar på att sälja bilen

Uppdaterad 19.34 | Publicerad 18.44

17-åriga Hilda missade miljonvinsten men blev en bil rikare.

Nu har hon fyllt 18 år och tagit körkort – men funderar på att sälja sin Volkswagen.

– Det är lite onödigt att ha en sådan dyr bil, säger hon till Aftonbladet.

Hilda Wallström var bara 17 år när hon vann en Volkswagen ID.4 under ”Bingolottos” traditionsenliga ”Uppesittarkväll”.

Trots att hennes luckval i färgfemman fick många tittare att reagera – eftersom miljonvinsten redan hade avslöjats – var hon nöjd med sin vinst.

– Det känns fortfarande helt sjukt, det känns inte som att det hände mig. Även fast det gått ett halvår så är det fortfarande något man hör om varje dag, säger Hilda till Aftonbladet.

Använde bilen för att övningsköra

Bilen fick hon knappt två månader efter uppesittarkvällen och har sedan dess använt den för att övningsköra och åka runt med familjen.

Fick du välja färg på bilen?

– Man kunde välja det, men så fick man välja om man ville ha fyrhjulsdrift eller inte, så då valde jag det och då var det en vald färg.

Den första april fyllde Hilda 18 år, och tio dagar senare tog hon sitt efterlängtade körkort.

Vad använder du bilen till nu?

– Åka runt med kompisar. Dels ta sig till olika punkter såklart men också att åka på utflykter och sådär, lyssna på musik med folk.

Men nu går hon i tankarna att sälja bilen.

– Det är lite onödigt att ha en sådan dyr bil, den är ju värd väldigt mycket pengar.

”Bingolotto” får böter: ”Jättechockad”

Under tisdagen stod det klart att ”Bingolotto” tvingas betala böter på en halv miljon kronor eftersom Hilda var under 18 år när hon ringde in till programmet i TV4.

– Jag blev jättechockad med tanke på att det inte var jag som hämtade ut vinsten och det var inte min lott heller. All kontakt om vinsten och alla sms det skedde ju mellan pappa och Folkspel, säger Hilda.