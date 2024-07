Malin Åkerman om kritiserade Eurovision: ”De har lovat hög säkerhet”

Publicerad 2024-04-21

Från Hollywoodstjärna till programledare för Eurovision song contest.

Årets tävling präglas av hot och bojkott – men Malin Åkerman ser fram emot att få sprida kärlek.

– Jag är där för att göra en show, säger hon.

Nu sitter Malin Åkerman, 45, i North Carolina och njuter av sol och 29 grader – men om mindre än en månad står hon på Eurovisionscenen som programledare.

– Det är så spännande och pirrigt. Jag är superexalterad, det är verkligen en ära, säger hon.

Det blir första gången som den svenska Hollywoodstjärnan leder en sådan stor produktion – men det är inte första gången som hon står sida vid sida med Petra Mede, 54.

expand-left helskärm Petra Mede och Malin Åkerman leder Eurovision song contest 2024.

– För tio år sedan var vi programledare för Kristallen och det var också Edward af Sillén som regisserade den showen. Så vi träffades då och blev lite kompisar där, jag tycker hon är en jättetrevlig tjej, säger Åkerman och tilläger att det är en trygghet att leda tillsammans med en veteran.

Protesterna mot Israels medverkan: ”Lovat hög säkerhet”

Något som är på mångas läppar under årets Eurovision song contest är det faktum att Israel får medverka – trots det pågående kriget i Gaza. Polisen rustar för demonstrationer och oroligheter och en mängd artister har valt att ställa in sin medverkan i evenemang kring tävlingen i protest.

Men Malin Åkerman är inte orolig över att delta.

expand-left helskärm Malin Åkerman.

– Jag litar på SVT, de har lovat hög säkerhet. Jag är där för att göra en show. The show must go on. Du kan inte låta rädslan vinna, du måste låta kärleken skina. Det här är en show som handlar om musik och kärlek och det är därför jag är där, säger hon och fortsätter:

– Alla vill ju samma, ingen vill att fler ska dö i världen. Det är en hemsk tid i världen just nu men som sagt, jag är där för att göra en show, jag kommer inte hoppa av.

Hon har inte upplevt några påtryckningar om bojkott och poängterar att hon vill prata om tävlingen, inte politiken runt om.

expand-left helskärm Malin Åkerman med maken Jack Donnelly.

Svärmor koreograferade vinnande bidraget

Åkerman är född i Sverige och säger att hon haft ett nära band till Melodifestivalen och Eurovision song contest under hela hennes uppväxt.

Hon berättar även om en koppling hon har som gör familjen extra stolta över att hon ska leda musiktävlingen.

– Min svärmor är koreograf och hon koreograferade dansen för ett band som heter Bucks Fizz i Eurovision 1981. De vann för England.

expand-left helskärm Malin Åkerman med mamma Pia Sundström.

På plats under finalen kommer familjen finnas och när sändningen är slut blir det ett litet firande.

– Det är faktiskt min födelsedag dagen efter, på söndagen, så vi håller oss vakna fram till midnatt och kanske tar ett glas champagne och säger grattis på födelsedagen och firar allt på samma gång, säger hon.

Men på söndagen är det flyget tillbaka till USA som gäller, för måndagen efter den händelserika Eurovision-veckan är det dags för annat jobb.