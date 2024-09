Tito Jackson är död

Michael Jacksons bror blev 70 år

Uppdaterad 07.58 | Publicerad 07.33

Michael Jacksons bror Tito Jackson är död, uppger Entertainment Tonight på X.

Enligt sajten dog han av hjärtattack under söndagen.

Tito Jacksons brorsson Siggy Jackson bekräftar dödsfallet för People.

Familjen Jacksons tidigare talesperson uppger att det rör sig om en hjärtattack och att Tito Jackson dog under söndagen.

Tito Jackson föddes som nummer tre i den berömda syskonskaran Jackson. Tillsammans med syskonen Michael, Jackie, Jermaine och Marlon bildade han det framgångsrika familjebandet The Jackson Five på 60- talet. De hade jättehits som ”I want you back” och ”ABC”. Manager var syskonens pappa Joe Jackson.

expand-left helskärm Tito Jackson. Arkivbild.

expand-left helskärm The Jackson Five.

Var nyligen på Europaturné

Under sin karriär nominerades han till tre Grammys, och valdes in i rockens Hall of Fame i egenskap av The Jackson Five-medlem. Han släppte två soloalbum, varav det senaste, ”Under your spell”, kom 2021.

Jackson var nyligen på Europaturné tillsammans med sina bröder Marlon och Jackie Jackson.

Tito Jackson blev 70 år.