Kenzas 17-åriga hund ”Mani” har dött: ”Tack för allt”

Syntes ofta på bloggen och i sociala medier

Publicerad 2024-05-21

Kenza Zouiten Subosic delar med sig av sin sorg.

Hennes 17-åriga chihuahua ”Mani” har dött.

”Tack för allt”, skriver influencern på Instagram.

Influencern och tidigare bloggaren Kenza Zouiten Subosic, 33, berättar att hennes 17-åriga chihuahuan Armani, med smeknamnet Mani, har dött.

”Tack för allt Mani. Må du få mängder av pommes där uppe”, skriver hon i ett inlägg på Instagram.

Under influencerns långa karriär har hunden Mani som hon skaffade år 2007, synts till frekvent på bloggen och i sociala medier. Zouiten Subosic har nu lagt upp flera bilder på henne och hunden.

I inlägget visar hon bland annat upp att hunden till om med fick pryda en omslag av Veckorevyn.

Hunden fick flytta: Barnen för hårdhänta

Sedan influencern skaffade barn har dock hunden Mani inte synts till lika mycket i Kenza Zouiten Subosics sociala medier.

I stället har hunden bott hos en nära anhörig eftersom influencern tycker att barnen varit lite väl hårdhänta med hunden, har hon sagt i en vlogg enligt Nyheter 24.

Hade sviktande hälsa: blind och döv

Manis hälsa har sviktat under de senaste åren och var blind, döv och hade börjat tappa päls på grund av hudsjukdomen Alopecia, bland annat.

Så sent som förra månaden la influencern upp ett inlägg där hon berättade om Manis hälsoläge.

”The definition of oldie but goldie. Tack alla som frågar om Mani!! Han svarar bra på smärtlindringen och mår just nu bra och vi försöker ta vara på tiden med honom”, skrev hon då.