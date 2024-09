The Shanes-basisten Svante Elfgren är död – blev 79 år

Var förband åt Beatles

TT

Uppdaterad 2024-06-24 | Publicerad 2024-06-23

The Shanes basist är död, skriver Norrländska Socialdemokraten.

Svante Elfgren blev 79 år gammal.

Svante Elfgren föddes i Lainio 1945 och var med och grundade The Shanes 1963.

Under de kommande fem åren hade Kirunabandet flera hits, som ”Let me show you who I am” och ”Chris-Craft no 9”. Sommaren 1964 var gruppen förband åt The Beatles vid en konsert på Hovet i Stockholm.

expand-left helskärm The Shanes på bild 1967. Arkivbild.

1968 lämnade Elfgren The Shanes – vars originaluppsättning upplöstes året efter. Gruppen skulle göra comeback och var bland annat med i Melodifestivalen 1982 och 1992, då utan Elfgren.

expand-left helskärm SVANTE ELFGREN, TOR-ERIK RAUTIO, TOMMY WÅHLBERG OCH STAFFAN BERGGREN.

Elfgren blev 79 år gammal. Han var den siste levande originalmedlemmen i The Shanes, skriver NSD.