Efter 25 år – nu har Mariah Careys julhit äntligen nått toppen

”All I want for Christmas is you” etta på Billboardlistan i USA

avNatalie Demirian

Publicerad: 16 december 2019 kl. 23:56

Uppdaterad: 17 december 2019 kl. 00:35











1 av 4 | Foto: DISNEY Mariah Carey.

Vad vore en jul utan Mariah Careys superhit ”All I want for Christmas is you”?

Trots att stjärnans jullåt har spelats varm varje jul sedan 1994 är det inte förrän nu som låten är listetta på Billboard.

”Vi gjorde det”, skriver artisten på Twitter.

Kvinnan med guldstrupen, Mariah Carey, 49, har precis fått sin nittonde listetta i karriären på amerikanska Billboardlistan. Men det är inte med en ny låt som artisten har släppt.

I stället är det en av hennes julklassiker, ”All I want for Christmas is you”, som 25 år efter att den kom ut nu har tagit sig fram till plats nummer ett, skriver Billboard.

Kampanjat för låten

Låten, som släpptes på hennes hyllade julalbum ”Merry Christmas” år 1994, har som högst nått tredjeplatsen på listan, men Mariah Carey har kampanjat flitligt i sociala medier den senaste månaden för att få låten till förstaplatsen. Något som hon nu har lyckats med.

”Vi gjorde det”, skriver artisten på Twitter, följt av flera emojis.

Efter The Beatles

Ingen låt har tidigare haft ett sådant stort spann från släpp till att nå plats ett på listan, skriver Billboard. Låten är också den första jullåten att toppa listan sedan ”The chipmunk song” år 1958.

Mariah Carey skrev julklassikern som 25-åring tillsammans med Walter Afanasieff.

Endast The Beatles, med sina tjugo listettor, ligger före Mariah Carey vad gäller flest listettor genom tiderna.

We did it 😭❤️🐑🎄🦋 https://t.co/Cp80uhYdI9 We did it 😭❤️🐑🎄🦋 https://t.co/Cp80uhYdI9

LÄS OCKSÅ Gör allt för att undvika sötaste öronglöggen

Publicerad: 16 december 2019 kl. 23:56