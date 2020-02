Caroline Flack död – blev 40 år gammal

Caroline Flack har hittats död.

Tv-profilen har bland annat programlett ”Love island UK” och ”The X Factor”.

Hon blev 40 år, rapporterar Mirror.

Caroline Flack hade nyligen återvänt till Storbritannien efter att ha spenderat tid i Los Angeles. Anledningen till att hon var där var att hon hade dragit sig tillbaka efter att ha anklagats för att ha attackerat sin pojkvän, Lewis Burton, 28, med en lampa. I december förra året tillkallades polisen till Flacks lägenhet efter att ha fått uppgifter om bråk.

Den incidenten tvingade henne att avgå som programledare för populära realityserien ”Love island UK”, en show hon ledde under en längre tid.

Nu, bara veckor kvar till rättegången, har hon hittats död i sin lägenhet i London, rapporterar Mirror.

”Vår Caroline”

Tidningen skriver att hon hade ett stormigt kärleksliv och hade svårt att hitta den långvariga kärleken. Hon har dock kopplats ihop med superstjärnan Harry Styles, 26. Hennes familj har gjort ett uttalande.

– Vi kan bekräfta att vår Caroline har gått bort i dag, den 15 februari, skriver Daily Mail.

Flera jobb som programledare

Caroline Flack var en stor stjärna som började sin tv-karriär 2001 när hon dök upp i filmen ”Is Harry on the boat?”. Hon har även haft flera andra skådespelaruppdrag samt programledaruppdrag. Bland annat ”I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!” ”Britains´ Got More Talent” och ”The X Factor”.

Men det var när hon fick rollen som programledare för ”Love island UK” som karriären tog fart på riktigt.

Caroline Flack blev 40 år gammal.

