Martin Melin sjuk – misstänker corona

Polisen och tv-profilen: Konstant tryck över bröstet

avAnna Shimoda , Hans Shimoda

Publicerad: 03 maj 2020 kl. 16.15

Han fick sig en rejäl tankeställare efter Adam Alsings bortgång och ändrade sitt liv till ”hundra procent”.

Nu har Martin Melin insjuknat i vad han tror är i corona.

– Jag har ett konstant tryck över bröstet och det gör också ont inuti lungorna, säger han till Aftonbladet.

Just nu spelas realityprogrammet ”Den stora hälsoresan” in med deltagare som Martina Haag, Agneta Sjödin, Måns Möller och Martin Melin. De genomför det tuffa träningsprogrammet ”16 weeks of hell” och är precis vad det låter, 16 veckors stenhård träning, eviga promenader och strikt kosthållning.

Mitt i allt detta har polisen och ”Robinson”-legendaren Martin Melin insjuknat i vad han tror är corona.

– Det som är jobbigt och som gör att jag är helt övertygad om att det är corona är problemet med lungorna. Jag har ett konstant tryck över bröstet och det gör också ont inuti lungorna. Det känns som att jag har någonting i lungorna, säger han till Aftonbladet.

Varit däckad i en vecka

Det var för en vecka sedan som sjukdomen slog till med full kraft efter en fem dagar lång ledighet.

– Jag blev sjuk förra lördagen och hade 39,4 i feber, sedan var jag feberfri tisdag och onsdag, sedan kom febern tillbaka. Andfåddheten är jobbig, jag blir trött bara jag reser mig och går in i köket, jag blir trött och börjar svettas.

Martin Melin.

Martin Melin checkar även av andra omskrivna symtom som är typiska för covid-19.

– Det här pirret som folk talar om, det är så jobbigt och nu fattar jag vad det är. Det är blodcirkulationen som är låg och det är extremt irriterande. Det är svårt att beskriva, det känns som tusen nålar eller som om en fot har somnat och man ställer sig upp, så känns det fast hela tiden. Det går inte att sova vad man än gör så jag går upp och går och lyssnar på en ljudbok i säkert två timmar.

Ändring efter Alsings död

Vi har tidigare pratat med dig om att det är svårt för poliser att jobba hemifrån – har du varit nervös för att bli smittad?

– Nej, jag har inte tänkt så mycket, man är lite stålmannen och tänker att det händer inte mig. Men jag fick ett riktigt wake up-call när Adam Alsing gick bort. Då ändrade jag mitt liv till hundra procent och började beställa hem mat via nätet, undvek människor, men jobbet finns ju kvar och det är vad det är.

Har du varit ute någonting?

– Jag har lämnat lägenheten en gång när jag var ute med soporna och jag gick sedan en kilometer för att syresätta lungorna, men jag fick vända hem efter en kilometer. Jag dröp av svett, det var en dum idé.

Tv-inspelningen i fara

Hur går det med ”Den stora hälsoresan”?

– Det fortsätter att spelas in, det är tre veckor kvar nu så det är i mitt fall två program kvar att spela in, de första sex är redan inspelade. Jag hoppas att jag får en vecka där jag är frisk så jag kan vara med under avslutningen. Annars är det mest irriterande att jag inte kan träna och tvingas ligga hemma.

Är du nervös för att situationen ska bli värre?

– Jag blir nervös när jag läser på. Jag försöker undvika att läsa så mycket som möjligt om det här.

