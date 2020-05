Känd entreprenör misstänkt för grovt rattfylleri

Kan bli av med körkortet i två år

avJamshid Jamshidi , Natalie Demirian

Publicerad: 01 maj 2020 kl. 18.44

Foto: Johan Nilsson/TT

Den kända entreprenören är misstänkt för grovt rattfylleri efter att ha blivit stoppad av polisen.

Om han döms blir han av med körkortet i två år.

”Jag fattade ett dumt beslut”, säger han i förhör.

Entreprenören är nykter alkoholist sedan många år tillbaka, men har också tagit flera återfall.

I slutet av mars kom anmälan in från polisen om att man stoppat entreprenören under en bilfärd i Stockholmsområdet. Han hade en alkoholkoncentration på 0,52 milligram per liter i utandningsluften. Gränsen för grovt rattfylleri är 0,50 milligram, vilket ungefär motsvarar 1,0 promille i blodet.

”Dumt”

I ett polisförhör i slutet av april fick han frågan: ”Kommer du ihåg hur du kände dig? Kände du dig påverkad under körningen?”

Den misstänkte svarade då:

”Svårt att komma ihåg i dag hur jag kände mig men jag gjorde bedömningen då att jag inte var påverkad. Samtidigt som omdömet påverkas av alkohol vilket gjorde att jag fattade ett dumt beslut.”

Blir av med körkortet

Han fick körkortet omhändertaget av polisen, och i ett beslut från Transsportstyrelsen från i mitten av april kommer han inte att få köra bil i två år, till mars 2022, om han döms.

”Det är sannolikt att du kommer att dömas för grovt rattfylleri. Därför är det även sannolikt att ditt körkort återkallas, när vi senare tar beslut och avslutar ditt ärende”, står det i beslutet.

Det är inte första gången han blir av med körkortet. År 2018 fick han körkortet återkallat i två månader efter en fortkörning.

Andra eventuella påföljder för brottet framkommer inte i dokumenten.

Aftonbladet har sökt den misstänkte, som inte har återkommit med svar.

