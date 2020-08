Tom Sjöstedt ersätter Leif Mannerström i ”Sveriges mästerkock”

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 24 augusti 2020 kl. 23.59

Nu står det klart vem som ersätter Leif Mannerström i ”Sveriges mästerkock”.

Det blir Tom Sjöstedt som gör Mischa Billing och Markus Aujalay sällskap i den elfte säsongen.

”Jag är en hård, men rättvis, domare”, säger kocken.

Tom Sjöstedt, 44, säger i ett pressmeddelande att rollen känns rolig och spännande.

”Jag är en hård, men rättvis, domare och kommer inte tillåta att deltagarna slarvar med tekniken eller smakerna.”

Tom Sjöstedt blev Årets kock 2008 och deltog i svenska kocklandslaget vid segern i vm i Luxemburg 2006. Han har också tagit fram rätter till Nobelbanketten och gett ut en rad kokböcker och driver restaurang i Stockholm.

Foto: TV4 Krögaren Tom Sjöstedt blir ny jurymedlem i ”Sveriges mästerkock” efter Leif Mannerström.

Spelas in i höst

Han ersätter Leif Mannerström, 80, som gjorde sin sista och tionde säsong ifjol. Innan han slutar helt kommer dock Leif Mannerström att sitta i juryn under kommande programmet ”Decenniets mästerkock”, där åtta tidigare mästerkocksvinnare återvänder för att tävla mot varandra.

Den elfte säsongen av ”Sveriges mästerkock” spelas in under hösten 2020 och har premiär våren 2021 på TV4, TV4 Play och C More.

Foto: Pär Bäckstrand/TV4 Leif Mannerström (till vänster) med jurykollegorna Markus Aujalay och Mischa Billing i ”Sveriges mästerkock”.

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 24 augusti 2020 kl. 23.59

LÄS VIDARE