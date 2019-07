Teater + FÖLJ

Fnissig fantom i underhållande sommarteater

Foto: Lina Ikse Per Andersson och Linus Wahlgren framför en mållös ensemble.

avJens Peterson

NÖJE 4 juli 2019 00:35

MÖLNDAL. Du kanske minns seriefiguren Fantomen, den vandrande vålnaden som ibland går på gatorna som mr Walker? Du kanske använder ordet pippa?

Eller är mer hemtam med Snapchat och Paradise Hotel? ”Den osalige” hinner med mycket under en galen föreställning. En fars som hånar musikaler, men får slagkraft av bra sångnummer. Och ger några tjuvnyp åt Andrew Lloyd Webber.

++++

Den osalige

Gunnebo slott, Mölndal. Regi Klas Wiljergård, med Per Andersson, Ulla Skoog, Linus Wahlgren, Kattis Trollregn, Jacob Andreas, Hans Josefsson och Eva-Lotta Hultman

Per Anderssons komiska begåvning svänger mellan infall och anfall. Han har skrivit den här pjäsen och sångerna ihop med Håkan Johnsson. Ulla Skoog spelar Iren som leder repetitionen av sommarteatern just på Gunnebo. De är en handfull amatörer som ska spela en förväxlingskomedi som heter ”Spansk hatt i motvind”.

In på scen kommer en kommunal byråkrat (Per Andersson) som meddelar att spelet är slut. Pengar indragna. Kultur kaputt. Men i källaren bor ett teaterspöke (Linus Wahlgren) som med magi omvänder byråkraten och tvingar ensemblen att spela ”Fantomen på operan”.

Det blir väldigt roligt.

Hans Josefsson spelar teaterns mest trögtänkte medlem och det är han som tror de ska spela den Fantomen som bor med sin häst Hero och går omkring i intressant trikå. Det leder till ett underhållande sångnummer. I ett annat spelar Josefsson gubben i månen.

En av kvällens höjdare är när Per Anderssons rollfigur utmanas av teater-fantomen på en rappande duell. Linus Wahlgren sjunger bra och det gör också Eva-Lotta Hultman som ger operanerv åt några nummer. Hon är den blyga Kerstin som bara vill ha småroller och sjunger roliga ”Inom rimliga gränser”, en typisk drömballad för en musikalhjältinna fast med lagom som ledstjärna.

En annan sång går ut på att Andrew Lloyd Webbers sånger är trista och överskattade.

Det är hans Phantom som spökar genom ”Den osalige”, och det blir flera kul vändningar runt den gamla historien. Per Andersson briljerar både med list och vanvett.

Det är synd att avslöja för mycket. ”Den osalige” bör ses och höras. Var annars får man chansen att njuta av hur Ulla Skoog tolkar Barbra Streisand.

LÄS OCKSÅ Karamelodiktstipendiet till Suzanne Reuter

LÄS OCKSÅ PLUS Skandalerna och dissarna som skakat ”Lotta på Liseberg”

4 juli 2019 00:35