Skadorna som drabbat Spiderman-stjärnan

"Jag skar upp ansiktet"









1 av 3 | Foto: AP Tom Holland.

avMagnus Sundholm

NÖJE 7 juli 2019 20:26

HOLLYWOOD

Rollen som Spiderman har öppnat Hollywoods portar på vid gavel för Tom Holland.

Den 23-årige britten har Robert Downey Jr som mentor, Jake Gyllenhaal som kompis och Zendaya som motspelerska.

För Nöjesbladet berättar han om nya filmen, skadan på inspelningen, vad han lägger pengar på och skämmiga tv-vanor.

– Det är otroligt att göra det här för femte gången. Det känns som om det var i går jag fick rollen. Nu är jag här och pratar om den igen.

Holland har alltid varit positiv och hygglig när vi träffats. Den här gången – i ett Skypesamtal från Bali där han befinner sig för lansering av ”Spiderman: far from home” – utgör inget undantag.

– Av alla filmer jag gjort är jag mest stolt över den här, säger han.

– Den var svårast att göra.

På frågan vad det var som var så komplicerat lutar han sig fram .

– Förväntningarna har varit så höga. Vi återvände efter ”Avengers: endgame”. Alla var så imponerade av vad Joe och Anthony Russo (regissörsduo, reds anm) hade gjort med den. Det gjorde att ribban låg mycket högre. Vi ville inte göra någon besviken.

Inspelningen kostade på.

– Jag tvingades verkligen pressa mig själv för att klara det. Jag jämför mig inte med Tom Cruise, men jag gjorde mer av stuntscenerna än jag gjort någon gång tidigare.

Skadade benet

– I en sekvens från Venedig bär jag inte mask på hela tiden. Det gjorde att det var svårt för en stuntman att ta över. Jag fick göra 90 procent av jobbet själv. Det är allt från att hoppa stav upp på en tio meter hög bro till att springa på pålar och hoppa från byggnader.

– Jag fick några blåmärken, men det ser bra ut, säger han stolt.

Rapporter har gjort gällande att det var mer än blåmärken.

– Jag skadade faktiskt benet, medger han på en direkt följdfråga.

– Men jag bröt det inte – som Tom Cruise.

I nästa andetag tycks han ångra slutklämmen.

– Jag menade det inte som något påhopp. Jag gillar Tom Cruise.

Det är inte första gången Holland tar stryk under en Spidermaninspelning.

– Under första filmen bar jag hjälm under dräkten. En dag gick den sönder och skar upp mitt ansikte. Vi fick täcka för skadan under hela inspelningen.

Då gick hans mamma i taket. Men av en helt annan anledning.

– Jag hade ringt henne när jag var trött. Jag sa att jag hade haft dräkten på mig i elva timmar och inte ens fått gå på muggen. Hon var lite arg när vi la på och nästa dag bad producenten att få prata med mig i enrum. Jag trodde att jag var i trubbel. Men han frågade hur mina njurar mådde (skratt). Han sa att min mamma hade ringt och att han hade lovat henne att se till att jag fick gå på toa (skratt).

Nobbades gylf

Med tanke på det trodde han att det var upplagt för ändringar inför den här filmen.

– Jag bad om en gylf, men jag fick ingen. Jag behöver fortfarande hjälp att få av mig dräkten.

I ”Far from home” upptäcker Peter Parker att Spiderman behövs även på en skolresa i Europa, särskilt när hjälten ställs mot gigantiska, världsförgörande monster och superhjälten Mysterio (Gyllenhaal).

– I det första manuset vi fick skulle min och Jakes rollfigur vara fiender. Men vi blev snabbt kompisar. Producenterna och regissören klagade över att vi alltid började skratta när vi improviserade. Till slut gav de upp och lät oss vara kompisar i stället.

– Det skapade en rolig dynamik i filmen.

Om hans mamma är engagerad i hans välbefinnande är hans bror engagerad i hans nästa steg.

– Vi har skrivit en kortfilm ihop – en riktigt mörk historia. Vi ska regissera den tillsammans.

Betalar själv

Han uppger att duon siktar på att slå sig in bakom kameran.

– I det långa loppet är det nog bättre. Rampljuset kan lätt bli lite skrämmande.

De kunde fått en sämre start.

– Bröderna Russo, Kevin Feige (producent för en rad superhjältefilmer) och Ron Howard (Oscarsbelönad för ”A beautiful mind”) har läst manus och kommit med synpunkter.

På frågan vem som betalar, slår han ut med händerna.

– Det gör jag. Jag vill inte vara skyldig någon något. Är den dålig kan vi bara lägga den åt sidan och inte hamna i trubbel.

Sen gaskar han upp sig.

– Om fem år hoppas jag att jag och brorsan gör långfilm ihop.

Han har redan kommit långt, den 23-årige britten som föddes i London, gick i skola i Wimbledon och mobbades för att han tidigt satsade på dans.

Ändå tycker han att han borde kunna mer.

Foto: AP Tom Holland.

Spela gitarr

– När vi filmade i London samlades hela ensemblen hemma hos mig varje kväll. Det blev ritual att följa dokusåpan ”Love island”.

Han lägger ansiktet i händerna, som om han skäms över det han berättar.

– Tänk om jag ägnat den timmen varje kväll åt att spela gitarr eller lära mig ett språk. Då hade jag varit så mycket mer avancerad nu. I stället såg jag galna personer i ett hus bli kära.

När det gäller hans eget kärleksliv är han försiktigare.

– Jag har inte märkt så stor skillnad. Jag spelar mest golf när jag är ledig, svarar han på en fråga om eventuella uppvaktare behandlare honom annorlunda nu när han är kändis.

Sen är han snabb att skjuta ner rapporter om att det är eller har varit något mellan honom och filmens MJ, Zendaya.

Däremot är han imponerad av henne som kollega.

– Det är ingen tvekan om att hon kommer att göra stor succé. När hon scentestades för MJ fick hon rollen innan hon ens lämnat rummet. Jag är än mer imponerad av henne efter att ha sett första avsnittet av tv-serien ”Euphoria”.

Köpa sportbil

Medan han kallar henne kompis beskriver han Robert Downey Jr som mentor.

Veteranen tog honom under sitt beskydd när Holland hade en liten roll i ”Avengers: civil war” och de har haft kontakt sedan dess.

– Han har blivit en nära vän. Han har betytt så mycket för mig. Jag saknade honom verkligen på den senaste inspelningen.

Den 1 juni fyllde Tom Holland 23. Redan innan födelsedagen hade han bestämt sig för att köpa present till sig själv.

– Jag gillar klockor. Jag har belönat mig själv med några som jag förvarar i ett bankfack och bär vid speciella tillfällen. Men den här gången vill jag köpa en sportbil. När jag berättade det för mamma gick hon i taket och sa, ”Aldrig i livet”.

Tre dagar senare ringde hans morfar.

Holland ler belåtet.

– Han sa att han tänkt på det. Han tyckte att det var en bra idé och skulle hjälpa mig att välja.

– Så nu blir det nog en Porsche.

