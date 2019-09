Mamma Mia + FÖLJ

Galapremiär för Mamma Mia-partyt i London

Björn Ulvaeus: Får se vart vi ska åka nästa gång ... och gången efter det

avJens Peterson

20 september 2019 00:25

LONDON. Man känner igen sig.

Den grekiska Mamma Mia-tavernan på Tyrol har fått en tvilling i London. Men allt är sig inte likt. Sånger har tillkommit och tagits bort. Intrigen putsats. En del för att britter är mer känsliga än svenskar.

– Vi gjorde om en son till en brorson, säger Björn Ulvaeus. Det var en lätt ändring, även om det verkade irrationellt för mig.









1 av 3 | Foto: PETER VAN DEN BERG Benny Andersson och Björn Ulvaeus under galapremiären i London.

I stort ser den grekiska krogen vid O2-arenan ut precis som den i Stockholm. I London är inredningen byggd av de riktiga kulisserna från filmen ”Mamma Mia – here we go again”.

Stämningen är hög på galapremiären. Det blir snabbt allsång och senare på kvällen alldans i en Zorba-inspirerad version av ”I have a dream”. Och när Björn Ulvaeus kommer in en klassisk guldkostym blir det jubel. Den har han inte burit sedan 1977.

Och kanske hänger scenkläderna lösare på honom nu än då. Men Abbas sånger har bara växt och vuxit ur sin kostym.

På galapremiären i den brittiska huvudstaden kan man konstatera att några tillkommit jämfört med Stockholm. ”One of us”, ”Money, money, money” och ”Ring ring” är med, medan ”Andante, andante” strukits.

”Rättat till svagheter”

Grundhistorien är sig lik, med några putsningar.

– VI har rättat till vissa svagheter, allt är tydligare, säger Björn Ulvaeus. Sandi Toksvig har varit ovärderlig att brittifiera manuset. Hon vet vad folk skrattar åt och hur de känner.

Hon sa att svenskar har ett mer avslappnat förhållande till saker som är komplicerade för britter.

– En ändring är att det var känsligt att den unge mannen i historien var huvudpersons son som blir kär i hennes sambos dotter. Adam, som är Kickis son i Sverige, har blivit Kates brorson.

Är det viktigt att spela i London?

– Ja, vi har redan mött ett häftigt buzz på sociala medier och ryktet sprider sig blixtsnabbt internationellt. Vi ska göra en sammanfattning nu efter premiären och se vart vi ska åka nästa gång och sätta upp den. Och nästa gång efter det.

Hamburg och Las Vegas ligger närmast. Finns det en speciell ”Mamma Mia”-effekt?

– Det är en egen värld. Det är alldeles speciellt. Det är glädje, bekymmerslöst, ett slags eskapism man kan tillåta sig i dessa tider, säger Björn Ulvaeus.

”Började brinna i huvudet”

Fans väntar utanför den nybyggda party-lokalen tidigt på eftermiddagen. Här i London är Benny Andersson på plats tillsammans med Björn Ulvaeus. Vid premiären i Stockholm i januari 2016 var även Agnetha Fältskog och Frida Lyngstad med. Första gången på evigheter som de fyra syntes offentligt tillsammans.

– Det var verkligen spontant. Jag hade inte kunnat drömma om det, säger Björn Ulvaeus. Plötsligt säger Benny att damerna vill att vi ska gå upp och tacka fansen för att dom ställer upp och är så trogna. ”Vaa!?” tänkte jag. Då började det brinna i huvudet på mig – var och när gör vi det? Benny sa det långt in i föreställningen, och jag ville inte bryta upp historien. Men jag kom på ett glapp på en halvminut som vi kunde göra till 45 sekunder och sa till scenfolket att där går vi upp och ställer oss.

Senare samma år sjöng ni fyra ”The way old friends do” när du och Benny firade 50 år tillsammans. Ledde de händelserna fram till att Abba spelade in två nya låtar?

– Nej, låtarna blev inspirerade av våra digitala kopior. Att dom skulle kunna sjunga något nytt på den kommande avatar- turnén. Det var bara tillfälligheter.

Ni spelade aldrig in ”The way old friends do” i studion?

– Nej, det kändes inte som en Abba-låt då, vi var ju en popgrupp, säger Björn Ulvaeus.

Om du skrev en svensk text till den kunde den kanske passa Benny Anderssons orkester?

– Det har du rätt i. Om man gör en svensk text kan det bli den nya nationalsången.

