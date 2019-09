Sex and the city + FÖLJ

Chris Noth ska bli pappa igen

Föräldralycka för skådespelaren från ”Sex and the city”

avAndreas Ekström

19 september 2019 19:48

Chris Noth, känd som ”Mr Big” i serien ”Sex and the city” ska bli pappa för andra gången.

Det avslöjar han på sin Instagram.

– Orion ska få en bror, bäst jag kommer i form, skriver han på sin Instagram.

Chris Noth, 64, och hans fru, skådespelaren Tara Wilson, 37, ska bli föräldrar för andra gången. På bilden från Instagram kan man se hur Tara Wilson håller sina händer om sin mage, något som People Magazine skrivit om.

Flera kändisar har gratulerat paret, bland annat skådespelarkollegorna från ”Sex and the city”, Sarah Jessica Parker,54, som spelade huvudrollen Carrie, som hade ett förhållande med ”Mr Big” i serien och Kristin Davis, 54, som spelade Charlotte York Goldenblatt.

”Herregud, jag är så glad för er skull”, kommenterade Sarah Jessica Parker på Noths Instagraminlägg.



1 av 2 | Foto: REX/Moviestore Collection / Rex Features

Fick sitt första barn 2008

Paret träffades när Wilson arbetade i en bar i New York och 2008 föddes deras första barn, sonen Orion. Året därefter förlovade sig paret för att sedan gifta sig 2012 på ön Maui i Hawaii, skriver Peolpe.

Chris Noth har utöver ”Sex and city” medverkat i mer än 30 filmer och hans karriär startade i början av 80-talet med några mindre roller i olika filmer för att få sitt stora genombrott på 90-talet när han spelade polisen Mike Logan i serien ”Law and order”. Även hans fru har medverkat i serien ”Law and order”.

LÄS OCKSÅ Kim Cattrall kände sig mobbad av kollegorna

LÄS OCKSÅ Mr Big skulle dö i tredje "Sex and the city"-filmen

LÄS OCKSÅ ”Sex and the city”-stjärnorna tar ställning i infekterade konflikten

19 september 2019 19:48